Graban dos graves infracciones de tráfico en la TF-1: “En el mismo día y a escasos kilómetros”

Un nuevo vídeo compartido por la cuenta Tenerife Quejas Vecinales ha vuelto a poner en el punto de mira la seguridad vial en la autopista del sur (TF-1). En las imágenes, grabadas este martes 19 de agosto, se observan dos infracciones de tráfico cometidas en distintos puntos de la vía con apenas unos kilómetros de diferencia.
En el primer caso, un joven circula sin casco y en un patinete eléctrico por el arcén de la autopista a la altura de Arona, una conducta que no solo es ilegal, sino que además supone un riesgo extremo tanto para él como para los vehículos que transitan por la zona.
La segunda infracción recogida en el vídeo corresponde a una motocicleta que adelanta por el arcén de forma indebida en las inmediaciones de Guaza, en dirección a Adeje, una maniobra prohibida por la normativa de tráfico y que incrementa el peligro en un tramo de alta densidad de circulación.
Riesgo para la seguridad
La circulación de patinetes eléctricos en autopistas y autovías está prohibida en España, al igual que el uso del arcén como carril de adelantamiento para vehículos a motor. Ambas conductas son consideradas infracciones graves por la Dirección General de Tráfico (DGT) y pueden acarrear sanciones económicas importantes, así como la pérdida de puntos en el carné de conducir en el caso de la motocicleta.
El vídeo ha generado numerosas críticas en redes sociales, donde usuarios subrayan la imprudencia y la falta de responsabilidad de quienes protagonizan este tipo de actos. Desde asociaciones vecinales se insiste en la necesidad de reforzar la vigilancia y la educación vial para evitar conductas que ponen en peligro la vida de todos los usuarios de la vía.