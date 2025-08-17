La DGT lo confirma: estas son las ocho nuevas normas obligatorias para ciclistas y motoristas en 2025

Los ciclistas y motoristas son dos de los colectivos más vulnerables en las carreteras españolas. Solo en 2024 se contabilizaron 286 fallecimientos de motoristas y 46 de ciclistas en accidentes de tráfico. Ante estas cifras, la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior, ha puesto en marcha ocho nuevas medidas de seguridad para reforzar la protección.
En paralelo, la DGT continúa con sus campañas de concienciación sobre la importancia de respetar a todos los vehículos que circulan por las vías, subrayando las graves consecuencias de no hacerlo.
Nuevas normas para motoristas
Entre las principales novedades, desde comienzos de este año es obligatorio que los motoristas usen cascos integrales o modulares y guantes de protección, un paso clave para reducir lesiones y salvar vidas.
Asimismo, se exige que en condiciones de baja visibilidad o durante la noche los conductores de moto utilicen elementos reflectantes visibles hasta 150 metros, para mejorar su visibilidad en carretera.
Desde el 1 de julio, los cursos de formación para obtener el carné de moto incluyen más prácticas en tráfico real, con el objetivo de que los nuevos motoristas lleguen a la carretera con mayor experiencia.
Por último, ya está anunciada una medida que permitirá a las motocicletas circular por el arcén en situaciones de atasco o retención, siempre que no superen los 30 km/h y respetando la prioridad de otros vehículos que también tengan derecho a usarlo.
Cambios para ciclistas
En el caso de los ciclistas, también deberán portar elementos reflectantes con visibilidad de 150 metros, tanto de noche como en condiciones adversas.
Otra de las novedades les autoriza a circular en sentido contrario en calles urbanas limitadas a 30 km/h en situaciones de atasco. En este tipo de vías, los ciclistas deberán ocupar el centro del carril, mientras que los vehículos motorizados estarán obligados a guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros.
Además, desde 2025 se reconoce la posibilidad de que los grupos de ciclistas circulen en paralelo, ocupando hasta dos carriles y manteniéndose lo más próximos posible al lado derecho de la calzada.