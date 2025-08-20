Rosa Dávila, alto y claro sobre las aglomeraciones en miradores como Chipeque: “Son un riesgo, por eso activamos este operativo”

El Cabildo de Tenerife ha coordinado dispositivos de seguridad con la Guardia Civil, Policía Canaria y los agentes de Medio Ambiente para tratar de controlar, junto con los agentes de Medio Ambiente, la afluencia de personas en el Teide, en concreto, en los miradores de Chipeque, Chimague y Ayosa del Parque Natural de la Corona Forestal.
Esta actuación contará con la presencia de la Policía Canaria en el Parque Nacional del Teide a partir de la próxima semana.
La institución insular ha tenido que emprender estas “medidas punitivas y disuasorias” ante las “aglomeraciones” que se producen al atardecer en determinados miradores de la Corona Forestal de la Isla, según ha precisado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en una nota de prensa.
“Cada atardecer, hay aglomeraciones que no solamente producen retenciones en las carreteras aparcando de cualquier manera, sino que también suponen un riesgo para la seguridad de las personas, ya que en muchas ocasiones podemos estar en situación de riesgo por incendio forestal“, ha añadido.
El Cabildo tinerfeño recuerda que, como medida para abordar estos problemas de afluencia masiva de personas y vehículos en espacios naturales protegidos, en fechas señaladas, como en Semana Santa, se establecen dispositivos especiales, que ahora se realizan ante la afluencia que se observa en miradores de la Corona Forestal. “El que incumpla las normas, será denunciado y sancionado“, ha advertido la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez.
Vigilancia permanente en el Teide
“Es un asunto complejo que requiere una respuesta coordinada desde diferentes administraciones y en ese camino estamos. Estamos trabajando para dotar a esos espacios de vigilancia permanente porque no solo hay que proteger la naturaleza, sino que hablamos de problemas de seguridad ante un posible incendio”, ha añadido.
Por su parte, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán ha señalado que no se puede “permitir que se invadan los espacios naturales incumpliendo las normas“, por lo que recuerda que los agentes de Medio Ambiente están facultados para denunciar a las personas y vehículos que no las cumplan.
Esas denuncias, especifican, se trasladan a la Dirección General de Tráfico, la encargada de sancionar. De hecho, ya se han tramitado algunas denuncias al respecto en los últimos días.
En el semestre de este año se han tramitado alrededor de 700 denuncias por diferentes infracciones medioambientales en la isla de Tenerife.
Saturación por la masificación en el Teide
El Parque Nacional del Teide, uno de los espacios más visitados de España, sufre de forma recurrente problemas de saturación turística. Miles de visitantes se concentran en puntos concretos como los miradores de Ayosa o Chipeque, generando retenciones y colapso de tráfico.
En redes sociales, como la cuenta de Instagram @meteolamatanza, se han difundido vídeos en los que se observa la acumulación de vehículos mal aparcados en Ayosa, donde se repite la misma escena en distintos tramos de la vía, con el único fin de contemplar el atardecer.
El pasado 9 de agosto, más de 50 personas fueron desalojadas del mirador de Chipeque por efectivos del Cabildo, pese a las prohibiciones vigentes de acceso al monte y al cierre de varios miradores debido a la alerta máxima por riesgo de incendio forestal y altas temperaturas.
A estas imágenes se suma la denuncia del fotógrafo Diego Manrique, quien ha advertido en redes de una “situación descontrolada por el turismo” en la Corona Forestal. Manrique ha alertado sobre conductas como fumar entre pinares en plena alerta de incendios, arrojar colillas y basura, volar drones incumpliendo la normativa e, incluso, robos en vehículos estacionados. “¿Cuándo será el próximo incendio?”, se ha preguntado en tono crítico.
Por su parte, Jaime Coello, de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, ha denunciado que el Teide sufre una “tormenta perfecta de masificación turística” y ha acusado al Cabildo de “priorizar el turismo masivo sobre la conservación”. Asegura que la situación es “insostenible” y critica la falta de control en zonas como las Minas de San José, donde se han visto coches estacionados ilegalmente y visitantes saliéndose de los senderos o recolectando piedras.
Denuncias de este tipo sobre las imprudencias que se cometen en el Parque Nacional del Teide se ven ya, tristemente, casi a diario.