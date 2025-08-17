La enésima muestra de la saturación en el Parque Nacional del Teide: “¿Esto es lo que queremos?”

El Parque Nacional del Teide es uno de los lugares más visitados de todo el Estado, por lo que también es de los que más sufre la saturación turística, algo a lo que, en los últimos tiempos, nos hemos acostumbrado.
Miles de visitantes se concentran en distintos puntos del Parque Nacional de Teide, lo que provoca aglomeraciones que hacen imposible una normal circulación.
En un vídeo difundido en la cuenta de Instagram de @meteolamatanza, se aprecia cómo la zona de Ayosa se encuentra totalmente colapsada por la acumulación de coches mal aparcados o detenidos en la vía. La misma escena se repite varios metros más adelante, todo con la única intención de disfrutar del que muchos consideran uno de los atardeceres más espectaculares del planeta.
“¿Deberíamos controlar de forma estricta el acceso a nuestros espacios naturales protegidos?”, se preguntan desde la cuenta.
Las imágenes ponen de relieve un contraste evidente: un paisaje de enorme valor natural que no está recibiendo el cuidado necesario. En ellas pueden observarse tanto vehículos de alquiler como coches particulares.
El Teide no aguanta más
Jaime Coello, de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, ha denunciado públicamente la degradación del Parque Nacional del Teide, un espacio protegido que sufre una “tormenta perfecta” de masificación turística.
En imágenes de la semana pasada, se observa un colapso vehicular en zonas como las Minas de San José, con cientos de coches estacionados ilegalmente, y visitantes que se adentran fuera de los senderos, escalan formaciones rocosas y recolectan piedras como souvenirs.
Coello critica al Cabildo de Tenerife por priorizar el turismo masivo sobre la conservación, lo que ha llevado a una situación insostenible. “Si esto es la joya de la corona, ¿cómo estarán los demás espacios protegidos? La mayoría están igual o peor”, afirma, destacando la falta de respuesta y complicidad de las autoridades.
La situación es un “escándalo” y una “vergüenza”, según Coello, quien señala que no hay nadie dispuesto a hacer cumplir las normas y solucionar este “desastre”.