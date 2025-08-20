Los ahogamientos no cesan en Canarias: un hombre en estado crítico tras ser rescatado de una piscina

Un hombre se encuentra en estado crítico tras sufrir un ahogamiento incompleto en la piscina de un complejo situado en la Avenida Krogager, en el municipio de Tinajo (Lanzarote).
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta a primera hora de este miércoles en la que se informaba que el hombre había sido rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria.
Los socorristas del recinto comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que continuó con técnicas avanzadas.
En el momento inicial de la asistencia, el afectado presentaba síntomas de ahogamiento de carácter grave. El personal sanitario logró revertir la situación y, tras estabilizarlo, la víctima fue evacuada en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.
En el dispositivo intervinieron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, así como efectivos de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.
Otro ahogamiento en La Laguna
También ayer, martes 19 de agosto, un hombre de 83 años fue rescatado en estado crítico en las piscinas de Bajamar, en el municipio de La Laguna, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.
Los socorristas del servicio de Salvamento en Playas lo sacaron del agua y comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación. Posteriormente, el personal del SUC continuó con técnicas avanzadas hasta lograr revertir la parada.
El afectado fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.
Imprudencia en Isla Cangrejo
Asimismo, el pasado fin de semana, dos jóvenes fueron arrastradas por una ola en la piscina natural de Isla Cangrejo (Santiago del Teide), mientras se encontraban sobre el muro de hormigón del recinto.
Las imágenes, difundidas en redes sociales por el usuario de TikTok @tilly_85 y compartidas por la plataforma Canarias, 1.500 Kilómetros de Costa, muestran cómo las chicas intentaron aferrarse a un poste antes de ser expulsadas al mar abierto, siendo auxiliadas por otros bañistas.
Este enclave, pese a contar con un muro de protección, se convierte en una zona de alto riesgo en días de fuerte oleaje. En los últimos diez meses han fallecido allí dos hombres de 60 y 63 años en circunstancias similares.
Ahogamientos en Canarias
Canarias es la segunda comunidad autónoma con más muertes por ahogamiento en espacios acuáticos en la primera mitad de 2025, con 35 fallecidos, solo por detrás de Andalucía (39), según el informe de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
En el conjunto de España, 211 personas han perdido la vida por esta causa en los seis primeros meses del año, lo que convierte este semestre en el más trágico desde que se recopilan estos datos en 2015.
En su último balance, la federación señala que en junio murieron 73 personas por ahogamiento, lo que supone una víctima cada 10 horas y el peor registro de la última década para este mes.
Por comunidades, además de Andalucía y Canarias, destacan Galicia (26 fallecidos), Cataluña (23), Comunidad Valenciana y Baleares (17) y Castilla y León (16). En el resto del país las cifras se sitúan por debajo de la decena.