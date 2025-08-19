En estado crítico tras ser rescatado del mar en La Laguna

Un hombre de 83 años ha sido rescatado esta mañana en las piscinas de Bajamar, en el municipio de La Laguna, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
Los socorristas del servicio de Salvamento en Playas sacaron al afectado del agua en estado crítico y comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación.
A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con las técnicas avanzadas hasta lograr revertir la parada.
El hombre fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.
En el operativo intervinieron también una ambulancia de soporte vital básico del SUC y efectivos de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.
Prealerta por fenómenos costeros
Este suceso coincide con la declaración de la prealerta por fenómenos costeros en Canarias, decretada el lunes 18 de agosto por el Gobierno autonómico a través de la Dirección General de Emergencias.
La medida, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), afecta a la costa oeste, noroeste y sureste de las islas de mayor relieve, así como a zonas de altamar entre islas.
El aviso se debe a la previsión de viento del nordeste de fuerza 6 a 7 (39-61 kilómetros por hora), mar de fondo del norte de hasta 1,5 metros y oleaje combinado que puede alcanzar los 3 metros, condiciones que incrementan el riesgo en áreas costeras.
Imprudencia en un charco de Tenerife
El fuerte oleaje también ha estado detrás de otros sucesos en la costa tinerfeña. El pasado fin de semana, en la piscina natural de Isla Cangrejo (Santiago del Teide), dos jóvenes fueron arrastradas al mar por una ola mientras se encontraban sobre el muro de hormigón del recinto.
Las imágenes, difundidas en redes sociales por el usuario de TikTok @tilly_85 y compartidas por la plataforma Canarias, 1.500 Kilómetros de Costa, muestran cómo las chicas intentaron aferrarse a un poste antes de ser expulsadas al mar abierto, siendo auxiliadas por otros bañistas.
Este enclave, pese a contar con un muro de protección, se convierte en una zona de alto riesgo en días de mala mar. De hecho, en los últimos diez meses han fallecido allí dos hombres de 60 y 63 años en accidentes similares.
Colectivos ciudadanos reclaman mayor vigilancia, cierre de accesos en jornadas de fuerte oleaje y sanciones a quienes incumplan las advertencias.