La tragedia ronda, una vez más, la piscina natural Isla Cangrejo

El oleaje y la imprudencia de los bañistas estuvo a punto de causar una tragedia el pasado fin de semana en la piscina natural Isla Cangrejo, en el municipio de Santiago del Teide.
Alrededor de cuarenta usuarios que se encontraban en este recinto acuático, la mitad de ellos bañándose, se vieron sorprendidos por el fuerte oleaje que, en un momento dado, arrastró a dos chicas que se encontraban sobre el muro de hormigón.
En unas imágenes grabadas por el usuario de Tik Tok @tilly_85 y difundidas por la plataforma Canarias, 1.500 Kilómetros de Costa, se ve cómo las jóvenes intentan sujetarse a un poste en el borde de la piscina, aunque finalmente salen expulsadas por la fuerte corriente y caen a mar abierto entre las rocas.
La secuencia en Isla Cangrejo continúa con algunos bañistas que acuden a su auxilio antes de que puedan ser engullidas por el océano. Solo un milagro evitó una desgracia que pudo afectar también a numerosos testigos de la escena, expuestos a un accidente por la acción de la pleamar, el reboso ocasionado por el mar de fondo y las fuertes corrientes. Incluso pudo arrastrar también a quienes contemplaban la escena en la zona rocosa, no exentos de riesgo ante un posible golpe de mar.
Aunque Isla Cangrejo cuenta con la protección de un muro de hormigón, en días de mala mar se convierte en una trampa que puede ser mortal, como indica su historial. Además de frecuentes rescates de bañistas en apuros, dos varones de 60 y 63 años fallecieron ahogados en sendos accidentes en los últimos diez meses. Y es que este enclave costero, que ofrece al visitante espectaculares puestas de sol, resulta muy vulnerable en días de oleaje intenso, en los que se desaconseja su acceso.
“Es la escena cotidiana que se produce un día sí y otro también, ya no sabemos qué hacer”, comentan testigos residentes en la zona acostumbrados a contemplar las imprudencias “inconcebibles” de numerosos bañistas.
VIGILANCIA Y SANCIONES
Dado que los carteles informativos que advierten del peligro no logran su efecto disuasorio, colectivos como Canarias, 1.500 Kilómetros de Costa reclaman mayor vigilancia policial, presencia de socorristas, cierre físico de los accesos los días de mala mar y sanciones económicas a quienes se salten la prohibición de bañarse en la “ruleta rusa” de Isla Cangrejo.
“Si no se toman medidas, es cuestión de tiempo que haya más fallecidos o heridos de gravedad”, alerta la plataforma presidida por Chano Quintana, que recuerda que el ahogamiento es la segunda causa de muerte accidental en Europa en menores de 20 años.