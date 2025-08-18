Nueva imprudencia en un charco de Tenerife: dos jóvenes a punto de ser arrastradas por el fuerte oleaje

Un nuevo episodio de imprudencia en la costa de Tenerife vuelve a generar preocupación. El perfil Canarias 1.500 km de costa compartió en redes sociales un vídeo grabado por la usuaria de TikTok, @tilly_85, en el que se observa cómo varias personas ponen en riesgo su vida en la piscina natural del Charco del Cangrejo, en Santiago del Teide.
En las imágenes se aprecia cómo una gran ola irrumpe en la zona y arrastra a dos jóvenes, que intentan aferrarse a un poste metálico antes de ser expulsadas de la piscina hacia mar abierto, cayendo entre las rocas. Otros bañistas se lanzan rápidamente en su auxilio, exponiéndose también a la fuerte corriente.
Una treintena de personas en riesgo
Según testigos, en el momento del suceso había unas 30 personas dentro y fuera del charco, pese a que la marea estaba en pleamar, con mar de fondo y fuerte corriente, condiciones especialmente peligrosas para el baño.
Desde la plataforma de seguridad costera advierten que quienes permanecen en las rocas también se arriesgan a ser golpeados por un embate de mar. “Es la escena cotidiana que se produce un día sí y otro también. Ya no sabemos qué hacer”, señalan residentes de la zona, que denuncian la reiteración de este tipo de comportamientos.
Reclaman medidas urgentes
Canarias 1.500 km de costa califica la situación de “ruleta rusa” y alerta de que es cuestión de tiempo que se produzcan fallecidos o heridos graves. Recuerdan que en el lugar no hay servicio de socorristas y reclaman medidas urgentes como la presencia policial con sanciones, el cierre físico de los accesos o la instalación de vigilancia permanente.
Las señales de advertencia instaladas en la zona, insisten, no están teniendo efecto alguno sobre los bañistas.
El vídeo de @tilly_85, difundido en redes sociales, se ha viralizado en pocas horas, reavivando el debate sobre la seguridad en las piscinas naturales de Canarias y la necesidad de un mayor control para evitar tragedias.
Dos bañistas han muerto en diez meses
Aunque Isla Cangrejo cuenta con la protección de un muro de hormigón, en días de mala mar se convierte en una trampa que puede ser mortal, como indica su historial. Además de frecuentes rescates de bañistas en apuros, dos varones de 60 y 63 años fallecieron ahogados en sendos accidentes en los últimos diez meses. Y es que este enclave costero, que ofrece al visitante espectaculares puestas de sol, resulta muy vulnerable en días de oleaje intenso, en los que se desaconseja su acceso.
"Si no se toman medidas, es cuestión de tiempo que se produzcan más fallecidos o heridos de gravedad", alerta la plataforma presidida por Chano Quintana, que recuerda que el ahogamiento es la segunda causa de muerte accidental en Europa en menores de 20 años.