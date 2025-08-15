Alberto Díez y Paco el Rubio dan forma este viernes al Verano de Cuento

El XXVI Festival de Narración Oral Verano de Cuento vuelve a abrir esta semana una ventana al mundo de los relatos en la plaza del Príncipe, en el municipio de El Sauzal. La cita con la palabra comenzó el pasado 18 de julio y concluirá el último fin de semana de este mes de agosto.
La agenda, con entrada gratuita hasta completar el aforo, comienza a desplegarse esta noche de viernes, desde las 21.00 horas, con la participación de los narradores Alberto Díez y Paco el Rubio. El festival cuenta con las subvenciones del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de El Sauzal y el Cabildo de Tenerife, además de la colaboración de la Fundación DISA.
‘RECUENTOS’ Y ‘AQUÍ NO SE QUEDA NADIE’
Alberto Díez se presenta en el municipio norteño con la propuesta Recuentos, una selección de varias obras con las que el narrador quiere celebrar junto al público la magia de los cuentos. En el caso de Paco el Rubio, esta noche escenificará Aquí no se queda nadie. Se trata de un relato “que sucede en un lugar a donde todos iremos alguna vez, en las inmediaciones de un cementerio donde aparecen y desaparecen personajes, algunos muy conocidos”, explica.
“Yo no trabajo con cuentos al uso”, argumenta el narrador. “Cuento historias, claro que sí, pero no cuentos al uso, como suele contar la gente, sino que empiezo a hilvanar y a sumar, a ir sumando detalles, a ir sumando anécdotas y, con eso, hago una historia”, apostilla el Rubio.
Mañana, sábado, Cristina Martín protagonizará desde las 11.00 horas el apartado familiar con ¡Qué dientes tan largos!, una sesión de narración musicalizada en la que se mezclan cantos, sonidos y palabras.
“Nos iremos al encuentro de unos protagonistas poco amigables”, apunta Cristina Martín. “El camino del cuento está lleno de personajes listos para dar enormes dentelladas. Pero no huyan, porque descubriremos cuentos e historias que no nos dejarán indiferentes y seguro que nos darán ganas de hincarles el diente”, pone de relieve la narradora acerca de su espectáculo.
La actividad de esta semana concluirá el sábado por la noche (a partir de las 21.00 horas) con una nueva entrega de las batallas de gallos freestyle. En esta ocasión estará protagonizada por Tazz Yeah, Papaia, Towel y Mazl.
El Festival de Narración Oral Verano de Cuento contará la próxima semana con los narradores Elena Revuelta, Néstor Bolaños y Tiziana Maio.