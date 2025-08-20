Alejandro Betoret y Daniel Martínez son los ganadores de Descubre Anaga 2025

El certamen fotográfico Descubre Anaga 2025 ha otorgado su primer premio, dotado con 300 euros, a Alejandro Betoret López por su obra Entre escamas y leyendas. Por primera vez en esta edición, se ha concedido un segundo galardón, de 150 euros, que ha recaído en Daniel Martínez Acosta, por la fotografía Senderos del silencio.
Ambos trabajos han sido seleccionados por su originalidad y calidad técnica entre las 81 imágenes presentadas a la sexta edición del concurso con el que cada año los organizadores del Festival Taganana, Lasal Producciones y Carnero Comunicación, buscan dar mayor visibilidad al valor que encierra uno de los rincones más emblemáticos de Tenerife, como es el Macizo de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco hace ahora 10 años.
El jurado de Descubre Anaga 2025, formado por los fotógrafos profesionales Alberto Reverón, Oliver Ramos y Pedro Felipe, ha preseleccionado otras 13 obras que, junto a las ganadoras, formarán parte de la exposición itinerante que se podrá visitar durante el Festival Taganana, que tiene lugar este viernes y el sábado, en San Andrés y Taganana, respectivamente.
Desde la organización se destaca el aumento progresivo de aficionados y profesionales de la fotografía que cada año participan en el certamen, lo que demuestra, indica, el interés que despierta la belleza y singularidad del entorno natural de Tenerife y permite hacer una reflexión acerca de su fragilidad y de la importancia que tiene que tanto los residentes como los visitantes hagan todo lo posible para preservarlo.
RESERVA DE LA BIOSFERA
Todos los trabajos presentados son obras originales e inéditas que muestran una visión particular y única de esta Reserva de la Biosfera: de sus núcleos urbanos, de los riscos y calas de arena negra que rodean las costas del nordeste de la Isla, y, sobre todo, de la fauna y rica flora endémica que habita el Parque Rural de Anaga.
En Entre escamas y leyendas, su autor quería mostrar parte de la fauna de la zona, como es el comúnmente conocido en Tenerife como perenquén, una especie endémica de la Isla que recibe el nombre científico de Tarentola delalandii. Según explica el propio Alejandro Betoret, la foto está sacada con un gran angular desde Punta del Hidalgo, donde vive, aunque suele visitar otros muchos puntos del Macizo de Anaga, al que acude de manera recurrente tanto por ocio como por trabajo, dado que trabaja para la Red Canaria de Alerta Temprana de Especies Exóticas, RedEXOS.
Daniel Martínez, natural de Taco, explica que esta es la tercera vez que se presenta al concurso. Senderos del silencio es una de las muchas fotografías que guarda de este rincón de la Isla, al que considera su “parque de juegos”. Allí acude habitualmente a entrenar con su equipo de trail Juntos Más Fuertes. Según reconoce, la opinión de su madre fue decisiva a la hora de decidir qué fotografía mandar.
LA ANTESALA
La celebración de este certamen sirve como antesala del gran fin de semana del Festival Taganana, una fiesta sostenible y diversa, dirigida a toda la familia, que combina música, artes escénicas, artes visuales y desarrollo rural en los núcleos de San Andrés y Taganana.
Esta sexta edición cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias (Promotur Turismo de Canarias, mediante la marca Islas Canarias Latitud de Vida), el Cabildo de Tenerife, el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. Junto a ellos, también colaboran con el festival Distrito Anaga, Titsa y GH Music. La producción y dirección artística corre a cargo de Lasal Producciones y Carnero Comunicación.
La primera jornada del festival, la de este viernes, 22 de agosto, se concentrará en San Andrés. Desde las 19.00 horas habrá espectáculos dirigidos a toda la familia, a cargo del mago y clown Carlos Adriano y del dúo de malabares y acrobacias Watones Lokos. Adriano volverá a actuar el segundo día, cuando el festival se traslada a Taganana.
TRAVIS BIRDS
Travis Birds, una de las voces referentes del pop alternativo nacional, recalará el sábado con su gira Jardín del Deseo (22.00 horas). La agenda comenzará ese día a las 11.00 horas e incluye al dúo Bucero & Shadday López, con La Juntada; a la poeta y música tinerfeña Reina Omega y a la dj Bliss. Otra de las propuestas será El Mortero de Anaga, un mercadillo de artesanía y productos de kilómetro cero en la plaza de Taganana.
La línea 946 de Titsa, que conecta el intercambiador de la capital tinerfeña con el núcleo de Taganana, ampliará el sábado su frecuencia, con un último viaje que saldrá de este núcleo cuando acabe el festival. También se anima a compartir vehículo o pernoctar en la zona.