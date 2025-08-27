Alerta alimentaria: retiran del mercado un conocido complemento por exceso de zinc

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña acerca de la presencia excesiva de zinc en el complemento alimenticio N-Pro Regenintest, de la marca N-Pro, que puede producir reacciones adversas de diversa gravedad.
En concreto, el producto afectado se presenta en bote de plástico con el lote 020725 y fecha de consumo preferente del 31 de julio de 2027. El peso del envase es de 167 gramos.
Según indica la Aesan, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Euskadi, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
La información correspondiente ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sciri con el propósito de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
La Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlo.