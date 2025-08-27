consumo

Alerta alimentaria: retiran del mercado un conocido complemento por exceso de zinc

Su ingesta puede producir reacciones adversas de diversa gravedad
alerta alimentaria complementos
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña acerca de la presencia excesiva de zinc en el complemento alimenticio N-Pro Regenintest, de la marca N-Pro, que puede producir reacciones adversas de diversa gravedad.

En concreto, el producto afectado se presenta en bote de plástico con el lote 020725 y fecha de consumo preferente del 31 de julio de 2027. El peso del envase es de 167 gramos.

  1. Declaran en España una alerta alimentaria tras detectar Listeria en dos tipos de queso. DADeclaran en España una alerta alimentaria tras detectar Listeria en dos tipos de queso: “Si los has consumido y tienes síntomas, debes ir al médico”
  2. Alerta alimentaria por ingredientes no declarados en bebidas espirituosas

Según indica la Aesan, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Euskadi, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La información correspondiente ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sciri con el propósito de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlo.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas