Confirmado por la Aemps: ordenan la retirada inmediata de una popular mascarilla facial

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha emitido esta semana una alerta de seguridad de urgencia ordenando el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de una conocida mascarilla facial de venta en supermercados.
Se trata de la Imaqe Mascarilla Facial Tissue Hidratante, un producto de cuidado personal que cuenta con un defecto de calidad que compromete directamente la seguridad de los usuarios.
La alerta, bajo la referencia COS, 14/2026, afecta de manera exclusiva al único lote comercializado de este producto, correspondiente al código LCF0653A.
¿Cuál es el peligro para la salud?
Según ha detallado el organismo oficial dependiente del Ministerio de Sanidad, el problema radica en el material del soporte textil de la propia mascarilla. Con el paso del tiempo, este componente provoca un descenso paulatino del pH de la fórmula cosmética.
Esta alteración química puede provocar efectos adversos inmediatos en el rostro de quienes la utilicen, tales como:
- Episodios de irritación local intensa.
- Sensación fuerte de calor.
- Enrojecimiento severo en la piel.
Retirada en Supermercados Dia y devoluciones
La empresa responsable de la marca ya ha paralizado las ventas y ha comenzado a retirar las existencias de todos los puntos de venta. Este producto cosmético se distribuye en los establecimientos de Supermercados Dia.
La cadena de supermercados ya está colaborando en la recuperación de las unidades que los clientes tienen en sus casas. Por ello, todas las personas que tengan una mascarilla del lote afectado en su hogar pueden acudir a su tienda Dia más cercana para devolverla y solicitar el abono íntegro de su dinero.
Asimismo, la compañía ha habilitado su Servicio de Atención al Cliente para resolver cualquier tipo de duda a través del número de teléfono 91 217 04 53.
Recomendaciones oficiales de la AEMPS
Las autoridades sanitarias han trasladado la alerta a todas las comunidades autónomas y piden la máxima difusión para evitar incidencias. Sanidad aconseja seguir las siguientes pautas:
- No utilizar el producto bajo ninguna circunstancia si comprueba que pertenece al lote LCF0653A.
- Acudir al punto de venta para tramitar la devolución.
- Si ha experimentado algún síntoma de irritación grave o prolongada en la piel tras su uso, consulte con su médico de cabecera o dermatólogo.