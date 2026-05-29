Confirmado por Gofio y Beers: Madrid tendrá una ‘burger session’ con hamburguesas canarias

La popular hamburguesería de Tenerife, Beers, aterriza en Madrid con un plan poco habitual para un martes: una sesión gastronómica con hamburguesas canarias, cerveza fría, vino y ambiente de garaje. El evento será el martes 9 de junio, desde las 18.00 horas, en Gofio, en la calle Caballero de Gracia, 20.
La cita se presenta bajo el nombre GOFIO x BEERS Burger Sessions y reúne a Gofio con Beers, proyecto llegado desde La Laguna, para montar una jornada con sabor canario en pleno centro de la capital.
No es una inauguración clásica ni una cena cerrada. La propuesta se anuncia como una burger session informal, con servicio a la carta y formato walk-in, es decir, sin una estructura rígida de reservas según la información difundida por la propia organización del evento.
Hamburguesas canarias en pleno centro de Madrid
La publicación de Gofio define el encuentro como una burger session llena de fantasía, con energía festiva y una mezcla de productos pensados para quienes buscan un plan diferente entre semana.
Entre lo previsto figuran hamburguesas canarias, carnes, garimbas, birras frías, vino canario y también vino no canario. La organización resume la cita con varias ideas directas: “Todo a la carta. Todo festivo. Todo sabroso”.
Beers viaja desde La Laguna
Uno de los elementos que más llama la atención es el origen de Beers. El proyecto llega “directamente desde La Laguna, Tenerife”, según el anuncio compartido por GOFIO, para participar en esta jornada especial en Madrid.
La propuesta conecta así dos escenas gastronómicas distintas: la de una hamburguesería canaria con personalidad propia y la de un espacio madrileño que ya mira a Canarias como parte de su identidad culinaria.
El evento también tendrá un componente de celebración. En el cartel aparece la referencia “10 años on the road 2015-2025”, vinculada a Beers, lo que añade un aire de aniversario a esta visita gastronómica.