Alerta alimentaria por ingredientes no declarados en bebidas espirituosas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria dirigida a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche tras detectarse la presencia de derivados lácteos no incluidos en el etiquetado de bebidas espirituosas procedentes de España.
Se trata de varias cremas de licores de la marca Destilería Das Ideas.
La notificación fue trasladada por las autoridades sanitarias de Galicia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), y afecta a los siguientes productos comercializados en botellas de 70 cl:
- Crema de Café
- Crema de Arroz con Leche
- Crema de Chocolate y Cereza
- Crema de Licor
- Crema de Piruleta
- Crema de Limón
- Crema de Frutos del Bosque
- Crema de Fresa Nube
- Crema de Melocotón y Maracuyá
Los productos afectados son todos aquellos lotes que no contengan la leyenda “contiene derivados lácteos” o que presenten dicha información de forma ilegible o incompleta.
Según los datos disponibles, la distribución inicial de estas cremas se ha producido en las comunidades autónomas de Madrid, Navarra, Asturias, Cataluña, Castilla y León y Galicia, aunque no se descarta su redistribución a otras comunidades.
Recomendaciones de la AESAN
La AESAN recomienda, como medida de precaución, que las personas con alergia o intolerancia a los derivados lácteos se abstengan de consumir estos productos si los tienen en sus hogares.
El consumo de estas cremas no comporta ningún riesgo para el resto de la población. Las autoridades han activado los mecanismos necesarios para verificar su retirada de los canales de comercialización.