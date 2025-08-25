Ana Nayra Gorrín presenta ‘Poke pocketing’

La escritora canaria Ana Nayra Gorrín Navarro (Tenerife, 1979) acaba de publicar Poke pocketing, de la mano de Círculo Rojo. La autora se adentra con esta novela en un territorio complejo: el abuso psicológico y la manipulación emocional en las relaciones de pareja.
La trama gira en torno a Paloma, una mujer obesa, libre de complejos, que disfruta intensamente de la vida y de la comida -en especial del poke-, y tiene una relación con Hugo, un hombre encantador en apariencia, pero que, en la intimidad, la somete a un patrón sistemático de abuso psicológico.
SOMETIMIENTO
El título de la obra juega con la pasión culinaria de la protagonista y con el término pocketing, que describe la práctica de ocultar a la pareja en la vida social, aquí transformada en herramienta de control y sometimiento.
“Lo que destaco de este libro es la crudeza emocional y la forma en que revela dinámicas tóxicas invisibles para quienes las miran desde fuera”, explica la autora. Además de una denuncia sobre la violencia psicológica, Poke pocketing se convierte en un alegato en favor de la diversidad y la inclusión. Paloma es un personaje que rompe prejuicios estéticos y reivindica el derecho a ser amada y respetada en un cuerpo no normativo. La novela invita a una experiencia de lectura intensa: escenarios reconocibles, diálogos cargados de tensión dramática y un viaje narrativo que va de la seducción inicial a la asfixia final.
Gorrín Navarro señala que la inspiración le vino de la observación de comportamientos narcisistas en historias reales, así como de conversaciones que la llevaron a reflexionar sobre “la violencia invisible” que tantas personas sufren en silencio.
“Esta novela es un grito silencioso para aceptar a quienes no encajan en los cánones de belleza actuales y aprender a ser verdaderamente inclusivos”, afirma la autora tinerfeña.
Poke pocketing es, en esencia, un viaje hacia la resiliencia y el poder de redescubrir la libertad emocional. “Una obra profundamente humana y reveladora -señalan desde el sello editorial- que resonará en cualquiera que haya enfrentado el reto de distinguir el amor verdadero de las cadenas emocionales disfrazadas de cariño”.
Ana Nayra Gorrín Navarro, conocida también como Naira, cuenta con una trayectoria que incluye, hasta ahora, seis novelas: Es Zoe, Benazir, Mariam, Pier Bruno di Torino, Atardecer en Arrecife y Poke pocketing. Asimismo, ha abordado la poesía.