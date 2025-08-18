sucesos

Atropellan a un ciclista en la TF-5

La víctima tuvo que ser trasladas al hospital
Foto de archivo de la TF-5. Sergio Méndez
Un ciclista de 73 años ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico en la TF-5, a la altura del punto kilométrico 38, en el municipio de Los Realejos, tras la colisión entre un turismo y una bicicleta.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se solicitaba asistencia sanitaria para el ciclista afectado.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al hombre, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado, y lo trasladó en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la zona y realizó el correspondiente atestado.

¿QUÉ HACER ANTE UN ACCIDENTE COMO EL OCURRIDO EN LA AUTOPISTA TF-5?

  • Pida ayuda a través de:
    – Teléfonos móviles o de coche llamando al número de emergencias 112.
    – Puestos “SOS” instalados en la carretera.
    – A través de otros conductores.
  • Desconecte el motor del vehículo accidentado. Si no puede acceder a la llave de contacto, desconecte los cables que llegan a la batería.
  • Inmovilice el vehículo con piedras, maderas o cualquier objeto que impida que pueda moverse.
  • Si no hay riesgo de incendio o atropello, no intente sacar a los heridos. Espere que lleguen las asistencias.
  • Si teme riesgo de incendio evacue a cada herido de la siguiente manera:
    – Colóquese detrás del herido.
    – Introduzca las manos por debajo de las axilas.
    – Coja su mentón con una de las dos manos y apriételo contra su pecho.
    – Con la otra mano tome el antebrazo y tire hacia arriba.
  • Si el herido sangra abundantemente, tape la herida con mano o puño y presione con un pañuelo.
  • Si el herido está inconsciente, acuéstelo de lado para evitar que se asfixie con su propia lengua.
  • Si el herido es un motorista, no le quite el casco y mantenga en el mismo plano cabeza y torso.
