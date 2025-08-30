Black Sound Costa Adeje: voces que llegan del cielo

El municipio de Adeje volverá a convertirse el próximo mes en un importante punto de encuentro para los seguidores de la conocida como música negra y sus fusiones con una nueva edición del festival Black Sound Costa Adeje. La cita musical se celebrará los días 26 y 27 de septiembre en la plaza Salytien del municipio sureño.
ENERGÍA Y DIVERSIDAD
Con este programa de carácter anual, la localidad se prepara para celebrar dos veladas en las que el soul, el funk, el góspel y diversas fusiones volverán a llenar de energía y diversidad la costa del sur de Tenerife. El festival cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Adeje y el área de Cultura. Tras cuatro ediciones de éxito, según ponen de relieve sus impulsores, “la muestra musical regresa con una programación que une el talento local con artistas de gran proyección internacional, consolidándose como una cita cultural de referencia en Canarias”.
En esta ocasión, el festival pondrá el foco en la influencia de la música afro en Europa, con especial atención al Reino Unido, como epicentro de esta corriente gracias a la llegada de artistas y sonidos procedentes de África, el Caribe y América.
NACIONALES E INTERNACIONALES
El cartel de Black Sound Costa Adeje 2025 reúne nombres destacados del panorama musical, como Attih Soul, cantante nigeriano con una sólida trayectoria internacional; Clayton Campbell, vocalista británico con raíces en el góspel y el jazz; Sandra Tangerina, intérprete versátil con una potente voz dentro del soul y el R&B, y Marisa Tolentino, cantante española que ha trabajado junto a artistas como Raphael, Pitingo o David Bisbal.
A ellos se suma la BSBand, formación residente del festival dirigida por Sergio DiEbony Cebrián, uno de los grandes referentes del funk y el soul en España, además de la adejera Ainhoa Aguilar, que hará de maestra de ceremonias durante las dos jornadas del festival.
LA AGENDA
El calendario de actuaciones, queda de la siguiente manera. El viernes 26 de septiembre subirán al escenario del Black Sound Costa Adeje Ainhoa Aguilar, Sandra Tangerina y Clayton Campbell, mientras que al día siguiente, el sábado 27, estarán de nuevo Ainhoa Aguilar, Attih Soul y Marisa Tolentino.
El festival mantiene su carácter gratuito, facilitando con ello “el acceso a una oferta cultural diversa y de calidad tanto para residentes como para visitantes” del municipio del sur de Tenerife. Además, busca “dinamizar espacios públicos del municipio, fomentar la participación ciudadana y fortalecer el vínculo entre culturas a través del diálogo, la música y la convivencia”, detallan desde la organización.