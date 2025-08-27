‘Boncho Tour’ despide agosto en Bajamar con música y gastronomía

El Boncho Tour de Dorada regresa el próximo sábado, 30 de agosto, a la localidad costera de Bajamar, en La Laguna, para celebrar su sexta edición. La cita, que es de entrada gratuita, dará comienzo a las 14.00 horas y se prolongará hasta medianoche. La oferta musical volverá a contar con la presencia de alguno de los dj de la escena local más celebrados en la actualidad.
En esta ocasión, el encuentro concebido como una combinación entre la música y la gastronomía, que se desarrollará a los pies del faro de Bajamar, en las inmediaciones de las piscinas, ofrecerá las sesiones de We are Trash, Cleepers, Las Mellizas, J. Rodríguez y Tana Sandoval.
Uno de los protagonistas musicales será We are trash, que irrumpieron con temprano éxito en la escena tinerfeña a comienzo de la pasada década. Desde un inicio asociaron sus sesiones a la diversión y la versatilidad musical. Su aceptación por parte del público les ha llevado a participar en las cabinas de los principales locales y festivales que se celebran en la isla de Tenerife.
LA OFERTA
Además de la oferta musical, el Boncho Tour, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna, dispondrá de una variada propuesta gastronómica, desplegada a partir de distintos food trucks, con una especial zona dulce, sin gluten y vegana.
El Boncho Tour se va a celebrar una vez más en un escenario privilegiado, ofreciendo la posibilidad a los asistentes de disfrutar también de las piscinas naturales de Bajamar y de su atardecer.
Como es habitual en este proyecto desde sus inicios, al día siguiente de su celebración, el domingo 31 de agosto, la organización llevará a cabo su acción anual de limpieza y cuidado de la costa lagunera, que correrá a cargo de la cuadrilla Por un Boncho Limpito.