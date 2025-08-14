Boreal 2025: un festival diverso, igualitario, accesible y sostenible

El XVIII Festival Boreal vuelve a abogar por la sostenibilidad, la accesibilidad, la igualdad y la diversidad. El encuentro se celebra del 17 al 21 de septiembre en Los Silos, bajo la premisa de la diversidad musical, pero también reivindica valores y actitudes que se manifiestan en iniciativas estratégicas.
La cita musical cuenta este año con referencias internacionales como Pongo, Sara Curruchich, Girl Ultra, La Niña, Laura Pérez, La Valentina, Kumbia Boruka y New Regency Orchestra, a las que se suman cinco nombres de la escena del Archipiélago: Cristina Mahelo, Lula Mora, Isa Izquierdo & MVBA, OM Domínguez y Nuria Herrero. El cartel incluye artistas del panorama nacional, como Califato 3/4, el cantaor Israel Fernández, Lapili, La Otra & Jhana Beat, Pablopablo, Carmen Xía y Matah & Chalart58, y una agenda de actividades paralelas que consta de exposiciones, una residencia artística, talleres, rutas y acciones de sensibilización medioambiental y social.
El Boreal cuenta con un plan de sostenibilidad y gestión ambiental que minimiza el impacto sobre los recursos ambientales, culturales y sociales de Los Silos, con el que se pretende afectar lo menos posible en el entorno.
La accesibilidad es otro de los aspectos que se reúnen en estas actuaciones estratégicas. Para ello se ha diseñado un plan de accesibilidad que incluye a personas con movilidad reducida, con discapacidades auditivas, visuales e intelectuales o de salud mental. Una de las medidas más destacadas es el establecimiento de un Punto Naranja que informa de todas las posibilidades existentes para participar y disfrutar del festival.
La igualdad de género y la diversidad es otro de los pilares. En todas las ediciones del festival se elabora y ejecuta un protocolo de igualdad que garantice la seguridad y pluralidad. El Boreal trabaja la diversidad y la paridad de género tanto en las programaciones como en los equipos de trabajo, dando voz a las disidencias y con políticas internas para asegurar que no existan diferencias salariales entre géneros por iguales responsabilidades. Aquí también figuran el lenguaje inclusivo e igualitario en todas las comunicaciones.
El festival no programa artistas con letras de contenido discriminatorio, y con el establecimiento de un Punto Violeta se propone sensibilizar, prevenir y actuar ante cualquier tipo posible de violencia machista.