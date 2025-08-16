Bresh regresa para llenar de música el Siam Park

El Anfiteatro del Siam Park, en el municipio sureño de Adeje, volverá a ser el 13 de septiembre (16.00-00.00 horas) el escenario de Bresh, la celebración internacional que recibe el sobrenombre de la fiesta más linda del mundo. Desde su estreno en Argentina, en Buenos Aires, en 2016, ha conquistado al público en más de 180 ciudades de cerca de 20 países. Su propuesta musical, que va del reguetón y el pop al dancehall, el rock, la electrónica y los clásicos de la vieja escuela, ha seducido a miles de personas en todo el planeta.
La expectación por su regreso a Tenerife está siendo notable: tras el anuncio de esta nueva cita, las primeras 3.000 entradas disponibles se agotaron en menos de una hora. Ya en la entrega celebrada el pasado mayo se quedaron sin poder acceder más de 2.000 personas, una vez que se agotaron las últimas localidades.
Aquella noche tuvo como invitado sorpresa a Maikel Delacalle. En esta nueva edición, y siguiendo la costumbre, los artistas invitados se mantendrán en secreto hasta el mismo día, aunque se espera nuevamente un cartel con figuras de primer nivel. Las entradas para la cita ya están disponibles en el sitio web.
Pero Bresh, que cuenta con el respaldo del Gobierno regional (Islas Canarias, Latitud de Vida, Juventud y Promotur), es mucho más que una fiesta, según sus impulsores: se trata de “una experiencia sensorial en la que un dj set cuidadosamente diseñado guía a los asistentes por un viaje musical lleno de hitazos que no dan respiro a la pista de baile. Esta combinación de ritmos y nostalgia es parte esencial de su fórmula”.
La magia de Bresh se completa con una ambientación y un concepto visual minuciosamente trabajados, que sumergen al público asistente en un universo de fantasía y diversión. Esta atención al detalle ha permitido que la fiesta se haya convertido en un fenómeno global, presente en algunos de los festivales más relevantes del mundo.
CRECIMIENTO
Desde sus inicios, subrayan desde la organización, Bresh ha aprovechado el poder de las redes sociales para estrechar lazos con su audiencia. Contenido visual atractivo, colaboraciones con artistas e influencers y, especialmente, sesiones en vivo por Instagram durante sus primeras etapas, impulsaron su crecimiento. Así, lo que comenzó como una pequeña reunión se transformó en un movimiento cultural que celebra la música, la creatividad y la diversidad en un espacio seguro e inclusivo.