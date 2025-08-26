Buscan a Pedro José, desaparecido en Canarias

SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta este martes para tratar de encontrar a Pedro José Batista Arroyo, desaparecido en Canarias desde el pasado 25 de agosto.
Al hombre, de 55 años, se le perdió la pista en Las Palmas de Gran Canaria.
Fuente: sosdesaparecidos
Tal y como figura en el cartel de búsqueda, mide 1,70 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo negro y los ojos azules.
Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Pedro José a que contacten con el teléfono 868 286 726.