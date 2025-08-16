Canarias late al ritmo de la tradición y la modernidad

La primera edición de Orígenes y Latidos World Music Fest, que celebra la diversidad cultural y la posición de Canarias como cruce de caminos entre Europa, África y América, regresa en septiembre. Orígenes y Latidos ofrece una programación que combina tradición y modernidad, con una propuesta artística que recorre géneros como la música africana, el jazz, el reggae o el flamenco. El objetivo es brindar una experiencia que conecte con las raíces musicales de los cinco continentes, impulsando a la vez la creación de nuevos sonidos que reflejen la identidad cultural canaria.
El festival también es un escaparate para artistas locales, fomentando el intercambio cultural y fortaleciendo la escena musical del Archipiélago. Todo ello, con un compromiso con la inclusión y la accesibilidad, implementando medidas que garanticen la participación de todas las personas, independientemente de su origen, género, edad o situación socioeconómica, dando especial protagonismo a colectivos minoritarios y vulnerables.
La programación comenzará el 12 de septiembre con la actuación de Ikram Essaghir en La Bowie (21.30 horas), en La Laguna. La artista repetirá concierto al día siguiente en el Espacio Cultural El Secadero, con la colaboración del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. El día 20 será el turno de Masara Traoré, en la Sala Timanfaya (20.30) de Puerto de la Cruz.
Ikram Essaghir Amstaire es una artista de origen amazigh nacida en España y residente en Barcelona. Su música es el resultado de la fusión entre la tradición del norte de África y las sonoridades más contemporáneas de Europa. Inspirada por su vivencia entre dos culturas, sus canciones abordan temas como el sentimiento de pertenencia de los hijos de migrantes, la inmigración y otras realidades que atraviesan su identidad.
Procedente de Mali y Burkina Faso, Masara Traoré es un grupo de música tradicional que combina composiciones melódicas y profundas con temas más rítmicos que invitan al baile. Sus temas, todos originales, transmiten sabiduría y la riqueza cultural del África occidental.
Orígenes y Latidos es un punto de encuentro donde la música, la diversidad y la inclusión se dan la mano para conectar continentes, culturas y corazones. En sus primeras entregas, el pasado julio, ya fueron protagonistas, dentro de la Universidad de Verano de Adeje (UVA), Sistah Vibes, además de una sesión de danzas del mundo e Ikram Essaghir.