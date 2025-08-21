Canarias se blinda ante la filoxera y rechaza la entrada de uva peninsular

El blindaje normativo que prepara el Gobierno de Canarias para contener los focos de filoxera de la vid detectados en tres municipios de Tenerife (La Laguna, Tacoronte y La Matanza de Acentejo) pretenden cercar al insecto parásito con medidas muy restrictivas ante el temor de que su propagación cause graves daños a la actividad vitivinícola profesional.
Canarias estaba, hasta ahora, libre de la filoxera de la vid, una plaga cuyas repercusiones en Europa y en la España continental a finales del siglo XIX y principios del XX fueron de tal envergadura que estuvo a punto de acabar con los viñedos en buena parte del continente.
La orden de la Consejería de Agricultura, que se publicará esta misma semana, incluye la prohibición, por tiempo indefinido, de mover uva fresca y material vegetal de este cultivo, en cualquiera de sus formas, tanto entre distintas islas como entre las propias comarcas vitivinícolas de Tenerife.
Además, según explicó ayer el consejero Narvay Quintero, Canarias ha pedido al Ministerio de Agricultura que refuerce estas medidas de protección y prohíba importar al Archipiélago uvas para vinificación procedentes de zonas afectadas por la plaga, en concreto, de la Península. Así lo manifestó en la reunión que mantuvo con el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria, Emilio García, y con la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, a los que demandó respaldo económico extraordinario para afrontar los costes de la prospección, destrucción y tratamiento, y más personal y medios en los Puntos de Inspección Fronteriza del Archipiélago para mejorar la vigilancia.
Las restricciones al movimiento de material vegetal en toda Canarias llegan en un momento especialmente delicado para el sector, ya que comienza la vendimia y el movimiento de frutas, tierra y plantas es mucho mayor que en cualquier otra época del año.
Narvay Quintero explicó que “durante la campaña queda prohibido el traslado de uva fresca desde Tenerife a cualquier isla. No se puede trasladar uva de Tenerife a otra isla bajo ningún concepto. También queda prohibido el traslado de la uva entre islas y de estas otras islas con Tenerife”. De manera excepcional se autorizarán traslados en estos dos últimos casos, pero bajo estrictas medidas de control y seguridad.
Dentro de las propias denominaciones de origen sí se permitirá el movimiento de las uvas para poder realizar la vendimia y llevar a las bodegas, siempre y cuando no se detecte un foco.
El consejero agregó que “queda prohibido incluso replantar en toda Canarias. Este año si alguien quiere plantar, tendrá que hacerlo exclusivamente con plantas que tenga en su finca. No podrá traer plantas ni esquejes de otras fincas”.
A estas medidas restrictivas se suman todas las fitosanitarias y de vigilancia que se están realizando y que llevarán a inspeccionar la totalidad de los cultivos de vid en Valle de Guerra (La Laguna) y Tacoronte, dado que son las zonas en las que se concentran la mayoría de los casos.
“Ojalá todo quede en un susto”
El secretario general de Asaga Canarias, Theo Hernando, manifestó, en este sentido, que “las medidas han sido acordadas por prácticamente todos los consejos reguladores de las Islas, así que los viticultores y el resto de organizaciones lo único que tenemos que hacer es acatarlas y difundirlas para evitar, dentro de lo posible, el desarrollo de esta plaga en Canarias, que nos afectaría muchísimo”.
Añadió que “aunque hay algunas cuestiones que podemos considerar contradictorias, entendemos el riesgo que corremos con la posible dispersión de esta plaga en nuestros viñedos, así que todas las medidas preventivas serán siempre bien acogidas, aunque supongan perjuicios este año para algunos productores”.
Hernando insistió también en la necesidad de reforzar las medidas preventivas que está adoptando Canarias con la prohibición de entrada de uva de la Península, que también pensamos que pueda ser el principal foco de diseminación”.
El secretario general de Asaga concluyó confiando en que “todas estas medidas sirvan para que el año que viene podamos mirar para atrás más tranquilos, sabiendo que hemos podido acotar este foco y que todo esto se quede en un susto”.