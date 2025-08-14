El Gobierno de Canarias lanza prohibiciones para contener la plaga de filoxera en las Islas

La sede de Presidencia del Gobierno acogió ayer a viticultores y bodegueros de toda Canarias, representantes de ayuntamientos y de las fuerzas de seguridad, convocados por la Consejería regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria para actualizar la información sobre la incidencia de la plaga de filoxera de la vid, de la que hasta ahora se han detectado dos focos en la isla de Tenerife.
Entre las medidas anunciadas por el consejero Narvay Quintero, destaca la prohibición, a partir de la próxima semana, del movimiento de material vegetal entre islas y entre las diferentes zonas de cada isla, con el objetivo de tratar de controlar la posible expansión de una plaga de cuya gravedad ha alertado el propio sector.
Además, se trabaja también en la solicitud de una mayor protección para Canarias ante las administraciones europeas al ser una de las pocas zonas de Europa que conservan vides centenarias prefiloxéricas de pie franco, es decir, conformadas por una sola planta desde la raíz hasta los pámpanos, sin injertos.
Desde la confirmación del primer caso se han realizado 391 prospecciones, con 373 localizaciones libres de este organismo nocivo frente a 18 en las que se ha detectado su presencia.
La calidad del vino, garantizada
El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, dijo que, “dentro de la preocupación, queremos transmitir también un mensaje de tranquilidad al sector vitivinícola, en el sentido de que esta situación no afecta en ningún caso a las singularidades ni a las peculiaridades de nuestros vinos”.
Quintero recordó que desde hace catorce días se trabaja de forma “intensa” en estos focos que, hasta ahora, solo se han detectado en su fase aérea, en terrenos y vides abandonadas. “Esto no afecta en ningún caso a la calidad del vino”, añadió el consejero. “El foco principal está en la frontera entre Valle Guerra y Tacoronte. De resto, se encontró uno en Tejina y otro en el municpio de La Matanza. La de Tejina ya ha sido eliminada, y en la de La Matanza se espera a que termine el efecto de un producto fitosanitario que el propietario había puesto ante la existencia de otro cultivo”, dijo.
Para erradicar este organismo las administraciones continuarán con las actuaciones de prospección, trabajos que, hasta el momento, han cubierto 3.500 hectáreas en La Laguna, La Matanza, Tegueste, Tacoronte, El Sauzal y La Victoria, con el fin de confirmar la ausencia de la plaga o, en caso contrario, conocer la distribución de la misma, con el fin de identificar todas las posibles plantas afectadas. Asimismo, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han elaborado documentación técnica, disponible en sus páginas web, con información de interés para facilitar su detección.
Colaboración para detectar la plaga
La colaboración de los productores y de la ciudadanía en general se considera determinante para conocer el alcance de este pulgón y frenar su expansión, por lo que en caso de observar algunos de los síntomas que se describen en los textos técnicos se pide que se comunique con urgencia a las Agencias de Extensión Agraria, dependientes de la Corporación tinerfeña, o al Ejecutivo canario.
A la reunión de ayer acudieron, entre otros, el consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, representantes de Organizaciones Profesionales Agrarias, Consejos Reguladores de las DOP de Canarias, bodegas de Tenerife, los ayuntamientos de La Laguna, Tegueste y La Matanza de Acentejo, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Policía Canaria.