Carmela Visone y Pablo Díaz traen sus ‘Exquisiteces’ al ‘Lavaderos Live Music’

Lavaderos Live Music abre agosto con Exquisiteces, el proyecto de Carmela Visone y Pablo Díaz que incluye una cuidada selección de canciones propias -extraídas de los álbumes publicados a lo largo de estos años-, cuyas letras y melodías han sido compuestas por Carmela, junto a versiones especialmente adaptadas para este formato.
El ciclo de conciertos gratuitos promovido por el distrito Centro-Ifara, con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y el apoyo de Dorada y Aguaria, celebra este jueves (20.30 horas) una nueva cita en la Sala de Arte Los Lavaderos.
Carmela Visone es una cantante y compositora nacida en Alemania, de madre canaria y padre napolitano. En 2014 fundo en Tenerife Carmela Visone & The Grooves, junto al pianista canario Pablo Díaz y otros músicos, fusionando jazz, neo soul, R&B y funk.