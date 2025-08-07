cultura

Carmela Visone y Pablo Díaz traen sus ‘Exquisiteces’ al ‘Lavaderos Live Music’

La sala de arte de Santa Cruz de Tenerife ofrece este jueves un nuevo concierto gratuito de su ciclo de verano
Carmela Visone. / DA
Lavaderos Live Music abre agosto con Exquisiteces, el proyecto de Carmela Visone y Pablo Díaz que incluye una cuidada selección de canciones propias -extraídas de los álbumes publicados a lo largo de estos años-, cuyas letras y melodías han sido compuestas por Carmela, junto a versiones especialmente adaptadas para este formato.

El ciclo de conciertos gratuitos promovido por el distrito Centro-Ifara, con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y el apoyo de Dorada y Aguaria, celebra este jueves (20.30 horas) una nueva cita en la Sala de Arte Los Lavaderos.

Carmela Visone es una cantante y compositora nacida en Alemania, de madre canaria y padre napolitano. En 2014 fundo en Tenerife Carmela Visone & The Grooves, junto al pianista canario Pablo Díaz y otros músicos, fusionando jazz, neo soul, R&B y funk.

