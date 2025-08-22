Nueva ‘víctima’ del carril bici en Santa Cruz: tropieza y cae de cabeza sobre el asfalto

Continúa la polémica con el carril bici de Santa Cruz de Tenerife. Después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dicatara un auto en el que ordenaba al Ayuntamiento capitalino no continuar e con las obras de la llamada “Red ciclable”, detractores y defensores cruzaron argumentos, organizando, incluso, manifestaciones. Ahora, un vídeo ha provocado la indignación en redes sociales.
En el mismo, publicado por la asociación Élite Taxi de Santa Cruz, se puede ver como una persona, tras chocar con uno de los elementos el carril bici, destinados a que no se invada el mismo, tropieza y cae de bruces de manera sumamente violenta.
Varias personas se acercan a socorrer al herido, que se levanta con la ayuda de estos.
El carril bici, paralizado
Uun recurso interpuesto por la asociación de vecinos Urban Centro “El perenquén”, que exigió el pasado mes de abril el desmantelamiento del carril bici y de la zona urban al considerar que no había base legal para su desarrollo tras anular previamente el TJSC la ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial, provocó la paralización del mismo.
Por su parte, los ciclistas ven en la paralización del carril bici de Santa Cruz “un gran paso atrás”. Los colectivos abogan incluso por la peatonalización de la calle de El Pilar y que se pueda compartir el espacio con el uso de las bicicletas y otros vehículos de movilidad personal.