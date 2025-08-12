Cine de verano (gratis) en La Laguna: fecha, hora, película y todo lo que necesitas saber

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Laguna desarrolla esta semana una programación especial para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, que incluye actividades gratuitas hasta el 17 de agosto dentro del programa ‘Pasaporte Joven – Verano modo ON’.
La propuesta reúne talleres creativos, cine al aire libre, actuaciones musicales, actividades deportivas y espacios de encuentro en diferentes barrios y pueblos del municipio, con un formato descentralizado para llegar a distintas zonas.
Toda la programación
El calendario comenzó este martes 12 de agosto con el taller ‘Tras el espejo’, dirigido a jóvenes de 14 a 30 años, en el que artistas drag como Drag Elektra, Drag Hefesto, Pupi Poisson y Exhuberancia Carey mostraron en directo el proceso de transformación, desde el maquillaje hasta la interpretación escénica.
El miércoles 13 de agosto, la avenida Gran Poder de Bajamar acogerá el evento Bajamar Summer, con actividades de 17:00 a 20:00 horas. Desde las 20:00 y hasta las 23:00 horas, la Fiesta Neón contará con las actuaciones de Airam Tejera, Yeray Padilla y Fran Valentín.
El viernes 15 de agosto, la plaza de la Iglesia de Santo Domingo será escenario de una nueva sesión de ‘Cine de Verano’, con la proyección de la película Del Revés 2, a partir de las 21:00 horas.
La programación se cerrará el domingo 17 de agosto con ‘Territorio Joven’, un espacio que se instalará en la Plaza El Cardonal, de 10:00 a 14:00 horas, con juegos, talleres, actividades deportivas y propuestas para la convivencia.