‘Heidi, el rescate del lince’: el talento de Canarias anima el regreso a las pantallas de la niña que vive en los Alpes

Si en la esencia del cine está su condición de arte colectivo, en el de animación esa naturaleza plural resulta aún más patente al considerar que las imágenes, creadas a partir de la nada, vienen a ser el resultado de una minuciosa labor de trabajo en equipo. De todo ello da cuenta en este reportaje la canaria Betsabé Vera (Santa Cruz de Tenerife, 1985), una de las jefas de producción de Heidi, el rescate del lince, la película animada de cuya dirección han sido responsables Tobias Schwarz y Aizea Roca Berridi, que llega a la cartelera española el próximo viernes, 22 de agosto.
Lo hace, de la mano de SelectaVisión, cuando se cumple el 50º aniversario de la primera emisión en España de la popular serie televisiva dirigida por Isao Takahata (La tumba de las luciérnagas), con la colaboración de Hayao Miyazaki (El viaje de Chihiro, El chico y la garza), que relata las aventuras de la niña de los Alpes surgida de la mente de la escritora suiza Johanna Spyri, que se pudieron leer por primera vez en 1880.
Heidi, el rescate del lince es una coproducción de Alemania, España y Bélgica en la que participan Studio 100 International, Studio Isar Animation, Hotel Hungaria Animations, el tinerfeño 3Doubles Producciones y el vasco Sumendi Uhartea, que a su vez es una compañía que depende del estudio canario.
LABOR COMPARTIDA
“Nuestro trabajo se desarrolló en coordinación con Studio 100 International (Alemania)”, explica Betsabé Vera. “Básicamente, asumimos cinco departamentos de animación, que fueron desde el layout (composición visual de las escenas, de forma previa a la animación en sí) hasta, por ejemplo, los efectos de simulación de la ropa. En Bilbao se encargaron de una parte de la animación y el resto se realizó en Canarias”, agrega.
Un proyecto como Heidi, el rescate del lince representa varios años de trabajo, que comenzó en torno a 2022 con la escritura del guion y cuestiones como la búsqueda de localizaciones en los Alpes para tomar referencias en la creación de los decorados. En el caso de 3Doubles Producciones, su misión se desarrolló durante cerca de un año. “Studio 100 se ha encargado de todo lo que es la preproducción, el marketing y demás; en Studio Isar Animation (Alemania), asumieron decorados, personajes, iluminación y composición final, y nosotros nos encargamos de todo lo que está en medio del proceso creativo”.
De este modo, detalla Vera, Studio 100 le facilitó al canario y al vasco la animática (guion gráfico animado) y la historia que sustenta la película. Y una vez que contaron con ese material, se estableció una comunicación constante con Studio Isar, para, entre todos, dar vida al relato que se había ideado. Cada semana conversaban con los directores del film para recibir sus indicaciones e intercambiar pareceres, “y de esa manera la cadena de trabajo iba avanzando en el proyecto hasta concluirlo”.
ACTUALIDAD
¿Y cuál fue el mayor desafío de adentrarse en una historia y unos personajes tan celebrados, al tiempo que darles actualidad? “Studio 100 ha hecho un grandísimo trabajo”, subraya Betsabé Vera, “al mantener todos esos valores que muestra Heidi, como los de la amistad o el amor y el respeto hacia la naturaleza”. “De hecho -añade-, todo lo que tiene que ver con los paisajes posee un nivel de calidad altísimo”.
“El mayor desafío, a mi juicio -expone-, ha sido mostrar esas y otras cuestiones de una forma que resulte contemporánea y despierte el interés de las nuevas generaciones. Considero un acierto, por ejemplo, que se hable del hallazgo de un lince, un animal del que hoy debemos preocuparnos para que no se extinga, o el propio retrato del villano de la película, un empresario que solo persigue el dinero, aunque para conseguirlo se deba sacrificar a la naturaleza”.
Con una trayectoria profesional desarrollada sobre todo en Francia (con Mikros Animation, Bob Esponja: un héroe al rescate; Ninja Turtles: caos mutante; Ozi: voz del bosque; Astérix: el secreto de la poción mágica), Betsabé Vera regresó hace dos años a las Islas.
Desde su responsabilidad en 3Doubles Producciones, asiste al crecimiento del sector de la animación en España y, de manera más concreta, en Canarias. “Si comparamos el nivel de calidad de los proyectos que se hacían hace tan solo unos años en el Archipiélago con los que están surgiendo en los últimos tiempos, hemos dado un salto muy importante”, subraya. “Y películas como Heidi, el rescate del lince contribuyen a afianzarnos en ese nivel, al tiempo que esperamos que contribuyan a que lleguen nuevos proyectos que permitan que continuemos creciendo”, apostilla la jefa de producción tinerfeña.