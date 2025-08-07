El estudio tinerfeño 3Doubles Producciones estrena el 22 de agosto ‘Heidi: el rescate del lince’

La distribuidora y productora Selecta Visión presenta este mes en la cartelera española Heidi: el rescate del lince, la nueva película del célebre personaje infantil, creado por la escritora suiza Johanna Spyri, que conquistó la televisión en España y en el mundo a partir de los años 70 del pasado siglo. Heidi ahora da el salto a la gran pantalla en una nueva y actualizada imagen en animación digital creada por el estudio vasco Sumendi Uhartea, que a su vez forma parte del tinerfeño 3Doubles Producciones.
La película se estrena en los cines el 22 de agosto, cuando se cumple el 50º aniversario de la primera emisión de la serie en nuestro país. Se trata de una coproducción entre Alemania, España y Bélgica, dirigida por Tobias Schwarz y Aizea Roca Berridi, y llega a los cines en versión original en euskera y con doblaje en castellano y catalán.
ISAO TAKAHATA
La serie de animación japonesa Heidi se estrenó en España en 1975, convirtiéndose en un fenómeno que marcó a toda una generación. Dirigida por Isao Takahata (La tumba de las luciérnagas), con la colaboración de Hayao Miyazaki (El viaje de Chihiro, El chico y la garza), ambos creadores de Studio Ghibli. La serie entusiasmó a la audiencia tanto por su narrativa emotiva como por su representación de los valores familiares y el amor por la naturaleza.
Heidi: el rescate del lince busca conectar con el público actual, “ofreciendo una historia fresca y emocionante que fomenta la valentía, la amistad y la conservación de la naturaleza”, detallan sus artífices. “La película promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia, combinando la nostalgia de la serie clásica con la innovación de la animación digital”.
En este film, Heidi demuestra su valentía y sensibilidad al salvar a una familia de linces y su hogar de un codicioso hombre de negocios. Según recoge su sinopsis, “Heidi vive feliz con su abuelo, disfrutando de la naturaleza y la libertad de la montaña. Cuando recibe una invitación para pasar el verano en la costa, la emoción de la aventura la ilusiona, pero todo cambia al encontrar a un lince herido”.