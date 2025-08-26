Cine de verano gratis ‘bajo las estrellas’ este fin de semana en La Laguna: sitio, hora y película

El área de Juventud del Ayuntamiento de La Laguna ha reforzado su programación de verano con una nueva agenda de actividades dentro del proyecto Pasaporte Joven, que se desarrolla entre el 14 de junio y el 19 de septiembre y que ofrece alternativas gratuitas de ocio, deporte y cultura para la juventud del municipio.
Durante esta semana, los jóvenes podrán disfrutar de diferentes propuestas en varios barrios y pueblos:
- El viernes 29 de agosto se celebrará una fiesta de DJ’s en el barrio de La Candelaria.
- El sábado 30 de agosto, la Joveneta llegará a la Plaza de la Iglesia de El Ortigal, con talleres, juegos y actividades deportivas.
- Ese mismo día, en la Plaza del Adelantado, tendrá lugar el Desafío Scout, con actividades manuales, infantiles y de baile.
- La programación se cerrará el domingo, 31 de agosto, con una sesión de cine de verano, que proyectará la película Jumanji a las 21:00 horas en la Plaza de Santo Domingo.
El concejal de Juventud, Sergio Eiroa, ha señalado que “esta agenda semanal es un ejemplo del compromiso municipal por acercar la cultura, el ocio y el deporte a todos los jóvenes del municipio, creando espacios de encuentro que fomentan la participación, la creatividad y los hábitos de vida saludables”.
Asimismo, Eiroa explicó que “el Pasaporte Joven es una herramienta para que los jóvenes disfruten de un verano activo, con actividades gratuitas y accesibles en diferentes barrios y pueblos, contribuyendo así a la cohesión social y a que la juventud lagunera viva experiencias positivas en su entorno cercano”.
Con esta programación, el Ayuntamiento de La Laguna busca consolidar un modelo de juventud activa y con igualdad de oportunidades en el acceso al ocio educativo y cultural.