Cocina tradicional de Lanzarote, el recetario de Fefo Caraballo

El libro Cocina tradicional de Lanzarote recoge un centenar y medio de recetas de la Isla de los Volcanes, que ha ido recopilando el chef Fefo Nieves Caraballo y que ha editado el Cabildo de esa isla. El autor señala que con este libro persigue la reactivación de la memoria del paladar y de los aromas de las cosas buenas en las cocinas del campo, de mar y de la ciudad, a la vez que “tengamos siempre presente la vigencia de esta gastronomía única, particular, que luego estarán los cocineros y cocineras para darle otra forma que consideren a estos platos aunque, indispensable, desde las raíces que aqui se han revivido”.
El periodista Fran Belín, encargado de la elaboración de los textos, señala en el libro que Fefo Nieves es una personas cuyas convicciones no las quiebran ni los callaos, destaca la transmisión de este legado que nos debe hacer reflexionar sobre lo que comemos en un contexto de gastronomía global que ha explorado -y explotado- hasta límites insospechados.
Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, señala que el libro es “una invitación a redescubrir y dar el espaldarazo a recetas que han sido transmitidas de generación en generación y que forman parte esencial de nuestra identidad como pueblo”. Asimismos destaca la perseverancia a los largo de los años de su autor Fefo Nieves.
Las casi 150 recetas están clasificadas en caldos, potajes y pucheros; pescados y mariscos; carnes y mojos y panes, postres y mistelas. Del primer apartado destacan el caldo de trigo con carne de cabra salada, el de arvejas con huevos, papas y cilantro o el caldo de lapas con papas menudas.
En el apartado de pescados y mariscos nos encontramos con el compuesto de viejas secas y papas, los tollos frescos con papas nuevas, los pulpos compuestos con papas ‘menús’, el atún perejilado con papas sancochadas, el sancocho de chernes salpreso o las sardinas con fideos del 4.
En cuanto a las carnes, figuran la de oveja o cordero compuesta, la de cochino en adobo, la de baifo frito con ajos, la ropa vieja de puchero o el conejo en arroz. Mojos recoge las recetas del de cilantro o perejil y el rojo hervido.
El ultimo apartado corresponde a los postres y vienen las recetas de los mimos, la leche asada o frita, la sopa emborrachada con vino “endormido”, los roscos de batata, los bollitos de leche de cabra cortada, el dulce de membrillo, las torrijas, las truchas de batata y hasta la llamativa sandía con gofio.
El objetivo de Fefo Nieves Caraballo ha sido el de transmitir lo que se comía antaño y cómo nuestras abuelas eran capaces de lograr guisos tan sabrosos con tan solo tres ingredientes.