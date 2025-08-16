tenerife

Se prolongan los cortes al tráfico en la TF-1: tramos y horarios afectados

El Cabildo de Tenerife solicita a los usuarios de la vía que extremen las precauciones y sigan en todo momento las indicaciones del personal de Carreteras
El Cabildo de Tenerife proseguirá la próxima semana con las obras de mejora y rehabilitación del firme en la TF-1, lo que implicará cortes en algunos carriles en horario de 21.00 a 6.00 horas.

En la jornada de mañana domingo, los trabajos se concentrarán en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 37 (El Porís) y 47 (Tajao), en el que estarán habilitados, en horario nocturno, un solo carril por sentido, detalla la corporación insular en un comunicado.

Entre el lunes 18 y el viernes 22 de agosto, las obras se trasladarán al tramo entre los kilómetros 31 y 39, en el que se cerrarán de noche los carriles derechos en ambos sentidos.

El Cabildo de Tenerife solicita a los usuarios de la vía que extremen las precauciones y sigan en todo momento las indicaciones del personal de Carreteras y la señalización en la zona en donde se realizarán las labores de mejora. 

