David Cepo inaugura el martes en La Gomera el III Festival de Humor Reíslas

David Cepo inaugura el 2 de septiembre el III Festival de Humor Reíslas, que hasta octubre recorrerá por primera vez escenarios de todo el Archipiélago con una programación que reúne a 15 humoristas. El cómico madrileño actuará el martes (20.00 horas) en el Auditorio Insular de La Gomera, en una de las dos únicas funciones gratuitas de las 37 que se incluyen en una agenda que contempla 15 espacios escénicos. La otra se desarrollará el 9 de septiembre en Caleta del Sebo, en La Graciosa, con David Cepo también como protagonista.
El gallego Luis Piedrahita, los andaluces Dani Rovira, Maru Candel, Patricia Galván, David Navarro, Javi Aguilera y Carlos Mení, el español de origen armeniolibanés Hovik Keuchkerian y el trío Corta el Cable Rojo, a los que se unen los canarios Kike Pérez, Omayra Cazorla, Abián Díaz, Jorge Ávila y Saúl Romero, integran el cartel.
POR PRIMERA VEZ, EN LAS OCHO ISLAS
La Gomera y El Hierro son las islas que se añaden en esta edición del festival que promueven las productoras peninsulares Etiqueta Negra Producciones, ¿Cómo Está Wally? Producciones & Management y Ninona Producciones, así como la canaria Estudios Multitrack, con la colaboración del Gobierno regional, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, así como de los cabildos y los ayuntamientos de los municipios en los que se celebra.
Para algunos de los espectáculos programados en el III Festival de Humor Reíslas, como las 11 funciones que ofrecerá David Cepo, las entradas ya se han agotado. Las localidades para los diferentes teatros y auditorios se encuentran a la venta a través del enlace web https://reislas.com/programacion/.
El humorista jienense David Navarro será el encargado de cerrar el festival el domingo 5 de octubre en la isla de Lanzarote, en el Teatro Municipal de San Bartolomé (19.00 horas), con su espectáculo No tengo remedio. Pero antes, el viernes 3, lo presentará en Gran Canaria, en el Teatro Hespérides de Santa María de Guía (20.30 horas), y, el sábado 4, en Tenerife, en el Auditorio Infanta Leonor de Arona (20.30 horas).