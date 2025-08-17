sucesos

Detenido por gritar y golpear a una mujer en plena calle en Canarias

Así lo ha informado el propio cuerpo de seguridad municipal
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido este sábado a un hombre tras presuntamente agredir a una mujer en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado el propio cuerpo de seguridad municipal en su cuenta oficial de ‘X’, en donde especifica, además, que fueron agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA) de la Policía quienes observaron como, en plena vía pública, el ahora detenido tenía esta actitud agresiva hacia una mujer.

Al instante, puntualizan, vieron como este le gritaba y le agredía físicamente, por lo que los agentes procedieron a su identificación y detención.

