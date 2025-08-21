‘Diálogos en La Granja’ recibe a la venezolana Márgara Russotto

Diálogos en La Granja, el ciclo literario que coordinan Rafael-José Díaz y Antonio López Ortega en la capital tinerfeña, celebra esta tarde de jueves un encuentro con la poeta venezolana Márgara Russotto. En esta nueva cita, que comenzará a las 18.00 horas en la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife (Casa de la Cultura), Russotto conversará con Antonio López Ortega.
Escritora, catedrática y traductora venezolana nacida en Italia (Palermo, 1946), Russotto ha publicado ensayos, ediciones críticas y artículos sobre teoría literaria, literatura comparada, cultura latinoamericana y estudios de género. Como poeta, sus obras han sido traducidas al italiano y al inglés, y aparece regularmente en antologías poéticas latinoamericanas. Ha recibido reconocimientos de poesía y de investigación literaria, incluyendo, entre otros, el Premio Internacional de Poesía José Antonio Ramos Sucre.