Eder Maestre, entrenador del CD Tenerife femenino: “El equipo está respondiendo y con gente que se esfuerza así voy al fin del mundo”

Eder Maestre vive en la isla el segundo proyecto en el banquillo del Costa Adeje Tenerife Egatesa. Un nuevo proyecto que arranca el próximo 30 de agosto con la visita al Athletic Club, y que ha experimentado este verano una metamorfosis tras la vinculación de la UD Tenerife y el CD Tenerife. De golpe se ha pasado de reclamar más medios en cuanto a infraestructuras por parte del club sureño, sobre todo durante su estancia en Granadilla de Abona, a disponer de un escenario como es el El Mundialito para entrenar con césped natural, y el Heliodoro Rodríguez López para jugar los partidos como local. Por si esto fuera poco, esta vinculación cuenta con un apoyo mayoritario como demuestra lo cerca de 1.500 abonados que se unen a la causa del representativo canario de categoría femenina. DIARIO DE AVISOS, en las horas previas de marcharse la expedición blanquiazul hasta Tafalla (Navarra) donde se llevará a cabo un stage con tres partidos de preparación, repasó con Eder Maestre la última hora del equipo y el verano tan agitado que ha vivido en carne propia un club que no para de crecer en lo social y en lo deportivo.
Se acerca el inicio oficial de la temporada. ¿Cómo llegará el equipo a ese primer compromiso contra el Athletic Club?
“Los inicios siempre generan incertidumbre, porque todo el mundo es consciente de que la pretemporada es para hacer pruebas y nunca se descubren las cartas por parte de todos los equipos. En lo único que tenemos que estar centradas en nosotras mismas, tratar de hacer cada día el mejor trabajo posible, y vivir cada día como una oportunidad para mejorar con el ánimo de llegar en las mejores condiciones posibles a Lezama”.
Esta semana llevarán a cabo un stage en Tafalla (Navarra) donde disputarán varios partidos de preparación. Días importantes para la cohesión del vestuario y para fortalecer las sinergias del grupo.
“Los stages siempre son situaciones diferentes, ya que se rompe la dinámica y la rutina del día a día. Cómo bien dices la cohesión grupal es un factor fundamental y máxime cuando hay un volumen de incorporaciones importantes, pero no se puede dejar de lado el hecho de que vamos a disputar tres partidos en Navarra y La Rioja, lo cual nos servirá para preparar ese inicio de competición”.
La principal novedad de cara a la nueva temporada es que los partidos de local los afrontarán en un recinto muy grande como es en el Estadio y sobre césped natural. ¿Se muestra inquieto por este hecho?
“Inquieto no sería la palabra, más bien diría expectante. Tenemos la suerte de poder entrenar cada día en El Mundialito donde nos estamos adaptando a competir en césped natural. Es cierto que las dimensiones del Estadio son más grandes y puede ser que nos de vértigo sobre ese algo que todavía no sentimos como es hacerse fuerte en nuestro estadio. Vamos a jugar más desde la ilusión de poder estar disfrutando de un estadio como el Heliodoro, más que la confianza de haber vivido eso como condición de equipo local”.
¿Está satisfecho Eder Maestre con la plantilla que cuenta para afrontar una temporada exigente o espera algun regalo en forma de refuerzo de última hora para completar la plantilla?
“Esta es siempre una pregunta complicada para los entrenadores. Yo tengo que trabajar y centrarme en las jugadoras que están, no puedo opinar sobre lo que no hay o pudiera ser. Lo que tengo se deja la piel en cada entrenamiento, siempre trabajamos para satisfacer las conciencias de dejarnos hasta la última gota de sudor, el último gramo de esfuerzo. El equipo está respondiendo y con gente que se esfuerza así voy al fin del mundo”.
¿Qué espera de los nuevos refuerzos que se han incorporado este verano en la plantilla, incluyendo el fichaje de un Director Deportivo como Jordi Torres?
“Las nuevas incorporaciones siempre son un reto. Hablábamos de la cohesión grupal y la primera misión es integrar a esa persona en el grupo para luego ir desarrollando las relaciones en lo deportivo. Traen aire fresco, traen ganas cada una desde sus batallas y motivaciones individuales, pero con ese propósito colectivo de conseguir lo mejor para el equipo y para el club. En cuanto la llegada del Jordi Torres al club tenemos que estar satisfechos porque la figura del Director Deportiva es necesaria en un proyecto de club que claramente está creciendo y que es ambicioso, lo que demuestra que estamos en buena posición de seguir dando pasos para adelante con alguien con experiencia y visión con el fin de llevar este proyecto a un nuevo nivel”.
Las canteranas vienen empujando fuerte con el objetivo de derribar la puerta y formar parte de la plantilla de un equipo de Liga F. ¿Hay materia prima en la cadena de filiales para que más pronto que tarde la plantilla esté nutrida de futbolistas procedentes del filial?
“Sin duda. Jugadoras que están viviendo la oportunidad de comparase con compañeras más consagradas, y que ya llevan mucho camino recorrido defendiendo estos colores en la máxima categoría, les da ese puntito de confianza de que la oportunidad igual está más cerca de lo que piensan. Ahora bien, los pasos hay que darlos con pies de plomo, no hay que dar pasos en falso, el camino es largo y tienen que entender que cuando les toque jugar con el filial tendrán que ser futbolistas que asuman esa responsabilidad, que traten de marcar diferencias desde la humildad más absoluta y presentarse con condiciones de quedarse. Hay oportunidades, hay potencial, así que hay que trabajar fuerte para que se convierta en una realidad”.
Cómo cada temporada el objetivo es la permanencia y una vez lograda licencia para soñar.
“Desde luego. Sobre el papel o en una pizarra seguramente cualquier entrenador o cualquier director deportivo gana los partidos, pero eso está muy alejado de lo que luego sucede sobre el verde. El fútbol es un deporte imprevisible donde hemos comprobado que equipos más débiles se imponen a auténticos trasatlánticos. Equipos que estaban para unos objetivos se enquistan y terminan peleando por otros. En la medida que seamos conscientes de que nos tenemos que construir desde la humildad más absoluta entendiendo que el objetivo vital de este proyecto es siempre la permanencia para luego poder apoyarse en ella y catapultar hacia sueños no difiere de tener una mentalidad ambiciosa. Queremos quedar lo más arriba posible, pero no podemos hacer una prisión emocional de un objetivo que no está en nuestra área de control. Vamos a centrarnos en hacerlo lo mejor posible cada día con el objetivo de la permanencia y de soñar con hacer algo grande”.
Ya lleva un año en el banquillo del Costa Adeje Egatesa. ¿Qué tal se siente en la isla y en el club?
“Si hay una palabra es agradecimiento. Agradecimiento a todos los estamentos que giran en torno a esta experiencia: desde la persona que te para por la calle porque te reconoce, desde cualquiera de las figuras del club independientemente de que cargo puedan tener y hasta las jugadoras o cualquier miembro del staff, porque me permiten disfrutar de esta viaje juntos, y sobre todo de las facilidades que me ofrecen para poder ser yo”.
Este verano ha sido muy movido para el club con la vinculación de la UD Tenerife y el CD Tenerife. ¿Ya se nota el cambio a nivel de entrenamientos y de infraestructuras?
“Si que se nota. Evidentemente ha sido muy movido y en las redes, sin ir más lejos, ha habido demasiado ruido. Cuando cambian proyectos nunca va a llover a gusto de todos, siempre habrán opiniones para todos los gustos, pero tengo claro que en la medida que se busquen proyectos en común, con miradas en común, donde todo gire en torno a un proyecto integrador ir de la mano, a la larga es ganar. La unión hace la fuerza y poder juntar un proyecto de máximo nivel como el que tenía el UD Costa Adeje Tenerife Egatesa a un escudo como es el del CD Tenerife, que es un histórico y que lo viví como un niño que almacenaba cromos y crecí conociendo estos colores, es siempre positivo. Claro que esta transformación la estamos notando. El poder disponer de El Mundialito es un privilegio para nosotras, poder disponer del Heliodoro y poder defenderlo como equipo local suma en todas las direcciones. Estoy seguro que las asperezas se irán limando con el tiempo, y la isla gana mucho con esta unión”.
Ya son unos 1.500 abonados con los que cuenta el CD Tenerife femenino. Suponemos que esta muy ilusionado por el respaldo de los aficionados a este novedoso proyecto.
“Es un orgullo lo que sientes cuando te das cuenta de que la cifra de abonados va en un aumento constante y ya llega a los cuatro dígitos. A la gente que tenía ganas de animar y apoyar este proyecto mil gracias. Creernos que nos estamos dejando la piel para intentar encontrar nuestra mejor versión. Vamos a trabajar para que todos los días les podamos brindar la cara de un equipo reconocible, valiente que quiere defender este escudo hasta el último segundo del partido, y que estamos haciendo todo lo posible por no defraudar la confianza de toda esta gente que hace que todo esto sea posible”.