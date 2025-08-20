El Auditorio de Tenerife brinda en el nuevo curso 92 funciones y 13 residencias de artes escénicas

La programación de artes escénicas del Auditorio de Tenerife para su temporada 2025-2026 constará de 92 funciones y 13 residencias artísticas y laboratorios teatrales. Las localidades para la oferta de danza y teatro de septiembre y octubre ya se encuentran a la venta. Estos y otros detalles fueron expuestos ayer por el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, y el director artístico del espacio escénico de la capital tinerfeña, José Luis Rivero.
La temporada comienza el 6 y el 7 de septiembre en la Sala Sinfónica con el estreno de Peces borrosos, una producción del Auditorio de Tenerife con la compañía de la bailarina tinerfeña Carmen Fumero y la taiwanesa Chang Dance Theatre. La acción se traslada al aire libre con Maña (20 y 21), de la compañía de Manuel Alcántara, pieza a caballo entre el circo y la performance, que tendrá lugar en la plaza del Auditorio.
La Salita abre su agenda los días 25, 26 y 28 con Carmen, nada de nadie, basada en la historia real de Carmen Díez Rivera, jefa de gabinete de la presidencia del Gobierno de España durante la transición. El teatro continúa en octubre con Las niñas zombi, de Celso Giménez, con la compañía La tristura (4 y 5); Libros cruzados, de Delirium Teatro (del 10 al 19), y Sombras, por supuesto, de la compañía El Silencio (24 al 26).
El domingo 26 de octubre se escenificará en la Sala Sinfónica Prélude, de la francesa Accrorap Company, un trabajo con el que el coreógrafo Kader Attou invita a bailarines profesionales de hip-hop de la región sur a explorar su universo artístico.
La Salita recibe entre octubre y enero Memento mori o la celebración de la muerte, de Sergio Blanco; Oveja perdida, ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy sino tu pasto también, de Chamán; Marcela, de la Sociedad Cervantina; Helen Keller, ¿la mujer maravilla?, de Chévere; ¿Sigue peinándose siempre de la misma manera la cantante calva?, de El Desleal; Tebas Land, de Timbre 4; Romeo y Julieta y El sueño, de Compañía Criolla; Violencia, de Diego Garrido, y Misterio del Cristo de los Gascones, de Nao d’amores.
‘TAKE OFF’
La oferta teatral de febrero a junio incluye Las apariciones, de Fernando Delgado-Hierro; el estreno de Take off, de José Padilla, una producción del Auditorio; Hoy tengo algo que hacer, de Teatro del Barrio; Equilibrium, de Delio Island; El enterrador, de Gerard Vázquez y Pepe Zapata; Las pequeñas mudanzas, de Vanessa Espín; Filtro y Dysphoria, de María Goiricelaya; Terra do fogo, de Hotel Europa; La gran cacería, de Juan Mayorga, y La jácara de los cuerpos imposibles, de Alberto Velasco.
En febrero llega el clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill La ópera de los tres centavos, coproducción del Teatro Pérez Galdós, Barco Pirata, Unahoramenos y Auditorio de Tenerife, dirigida por Mario Vega y protagonizada por Coque Malla.
La agenda de danza de junio y julio consta de La argentina en París 2, de la Compañía Antonio Najarro, con la participación de la Sinfónica de Tenerife; Bogotá, de la compañía de la coreógrafa Andrea Peña, y La Quijá, de la de Paloma Muñoz. La temporada finaliza con dos citas con la compañía de danza de la Ópera de Göteborg. Los días 11 y 12 de julio, Hammer, una coreografía de Alexander Ekman, y el 14, un programa doble: Ima, de Sharon Eyal, y Wild poetry, de Hofesh Shechter.
De septiembre a junio realizarán residencias artísticas o laboratorios teatrales los colectivos y artistas Carmen Fumero, Acerina Amador, La tristura, Delirium Teatro, Daniasa Curbelo y Larisa Pérez Flores, Dailo Barco y Claudia Bliss, José Padilla, Delio Island, Mario Vega, Luis O’Malley y Aranza Coello.