El Auditorio de Tenerife inicia sus coproducciones con ‘Peces borrosos’ y ‘Libros cruzados’

El Auditorio de Tenerife presentó este miércoles las dos primeras coproducciones de las siete que contempla su temporada 2025-2026 de artes escénicas, que se unen al total de 30 propuestas nuevas: seis de ópera, cuatro encargos musicales y trece procesos de investigación. Estos y otros detalles fueron ofrecidos por el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha; el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero; la codirectora y coreógrafa del espectáculo de danza Peces borrosos, Carmen Fumero, y el director del teatral Libros cruzados, Severiano García.
Las otras cinco coproducciones de artes escénicas que llegarán durante el nuevo curso al espacio cultural son Las niñas zombi (4 y 5 de octubre), La ópera de los tres centavos (1 de febrero de 2026), Take off (6 a 8 y 12 a 15 de marzo), La Argentina en París (4 y 6 de junio) y Terra do fogo (12, 13 y 14 de junio).
Peces borrosos se estrena el 6 y el 7 de septiembre (19.30 horas) en la Sala Sinfónica, mientras que la obra de teatro Libros cruzados, aunque vive su puesta de largo los días 5 y 6 en Tacoronte, tendrá ocho funciones en La Salita del auditorio capitalino en octubre.
Las entradas para ambas propuestas ya se encuentran a la venta, en el sitio web
www.auditoriodetenerife.com y, a partir del 1 de septiembre, en la taquilla, de lunes a viernes, de 10.00 a 17:00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y de forma telefónica llamando al número 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para, entre otros colectivos, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.
Peces borrosos es una producción propia con Ritmos del Mundo Asociación, con la colaboración del Chang Dance Studio, el Centro Coreográfico Canal, la Compañía Nacional de Danza y el Centro Cultural Eduardo Úrculo. Encabezan el proyecto Carmen Fumero y la compañía taiwanesa Chang Dance Theatre.
A este respecto, la creadora expuso que “se trata de una comunión entre dos islas, Taiwán y Tenerife, dando lugar a un vínculo personal y cultural que supone una gran inspiración”. “Hablamos del encuentro, de los límites y las fronteras, y del océano que nos separa y une”, apuntó Fumero acerca del espectáculo.
Interpretan esta pieza la bailarina canaria Premio Nacional de Danza Dácil González, los hermanos Chien-Hao Chang, Chien-Chih Chang y Ho-Chien Chang, la propia Fumero y Miguel Zomas, quien cofirma la dirección artística. La composición musical es de Iván Cebrián, mientras que el diseño de iluminación es de Alfredo Díez y el de vestuario, de Yaiza Pinillos.
‘40 DELIRIOS’
Libros cruzados, de Delirium Teatro, es un texto del dramaturgo canario Antonio Tabares que pone en escena la compañía tinerfeña bajo la dirección de Severiano García. Su estreno se enmarca en el programa 40 Delirios, que se desarrolla con motivo de los cuatro decenios de trayectoria de la compañía.
Sobre la obra, Severiano García precisó que “es un proyecto ambicioso con 20 personas en el equipo creativo, 12 de ellas intérpretes, un número inusual en las producciones canarias”.
La propuesta cuenta la historia de un libro que cambia de manos continuamente: un ejemplar de Ana Karénina, de León Tolstói. Durante la representación, aparecen tres mujeres que se replantean su vida a raíz de su lectura. Mariana, vigilante en un museo, se reconoce a sí misma viviendo una realidad insulsa y sin sentido. Patricia, novelista, ve cuestionados su propio oficio de escritora y la honestidad de su relación. Por último, Silvia encuentra en las palabras de Tolstói un consuelo para hacer frente al dolor.
Los actores que le dan vida son Soraya González del Rosario, Joche Rubio, Maday Méndez, Silvia Criado, Abel Moral, Carmen Cabeza, Vicente Ayala, Joel Morales, Dani Sanginés, Mabel Quintero, Delia Hernández e Ignacio de la Lastra. La dirección corre a cargo de Severiano García y el director musical y compositor es Julio Tejera.