El Cabildo destina 80.000 euros al impulso de la actividad editorial

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura, Museos y Deportes, ha aprobado una convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar en la Isla proyectos de edición de libros y revistas de contenido cultural durante 2025. El consejero del área, José Carlos Acha, detalla que “estas ayudas, que tienen como finalidad fomentar la actividad editorial vinculada a la creación, investigación y divulgación cultural en cualquiera de sus manifestaciones”, suman una cuantía de 80.000 euros”.
Los beneficiarios son personas físicas o jurídicas establecidas en Tenerife, editoriales, asociaciones culturales, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones o autónomos con labor en el sector editorial. No se exige actividad exclusiva como editorial, pero sí experiencia acreditada.
Los proyectos subvencionables abarcan la edición de libros impresos o digitales de carácter cultural: ensayo, poesía, narrativa, arte, patrimonio, pensamiento, etcétera; publicaciones periódicas (revistas culturales) y obras colectivas o con colaboración interdisciplinar. No se subvencionan manuales, libros de texto, publicaciones publicitarias ni corporativas.
“Estas subvenciones -indica Acha- reafirman el compromiso del Cabildo con la creación intelectual, el pensamiento crítico y el fortalecimiento del ecosistema editorial insular. Apostar por la edición es hacerlo por la palabra, la memoria y la capacidad transformadora de la cultura. Desde el área se impulsa así una política editorial que garantiza pluralidad, descentralización y acceso al conocimiento.
“Desde el área estamos apoyando al sector del libro a través de la red de bibliotecas insulares -agrega el consejero- y se han emprendido diversas líneas de actuación, como la presencia en ferias del libro, prestando apoyo económico y desarrollando proyectos que relacionen a editores y autores noveles. Además, avanzamos en la reapertura de la Librería de Cabildo y consensuamos con editores, libreros y autores nuevas bases para las subvenciones”.