El Gobierno de Canarias destina 500.000 euros para las artes escénicas

Las compañías y grupos profesionales de las Islas que hayan estrenado obras escénicas en 2024, o que tengan previsto hacerlo antes del 31 de octubre de 2025, podrán optar a las ayudas del Gobierno de Canarias en este ámbito. Las subvenciones están dirigidas a piezas de teatro, danza, circo, artes del movimiento y narración oral, entre otros géneros escénicos.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha autorizado la inversión de 500.000 euros, así como el envío de las bases que regirán en esta convocatoria al Boletín Oficial de Canarias (BOC) para su publicación. Las bases pueden consultarse ya en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), www.icdcultural.org.
“Queremos que las artes escénicas en Canarias sigan creciendo y conectando con el público -pone de relieve Migdalia Machín-, impulsando creaciones que reflejen nuestra diversidad y talento”. “Apoyar a las compañías y profesionales es apostar por una cultura viva, capaz de generar empleo, cohesión y oportunidades para quienes trabajan en ella”, añade la consejera regional de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.
Las subvenciones están orientadas a proyectos producidos y estrenados en Canarias por empresas, entidades y profesionales de esta comunidad autónoma. La convocatoria será en régimen de concurrencia competitiva. Una vez que las bases sean publicadas, habrá un plazo de 20 días hábiles para presentar propuestas.
VALORACIÓN Y REQUISITOS
Respecto a los requisitos exigidos, se establece que al menos el 70% del elenco artístico y técnico esté compuesto por profesionales residentes en Canarias. El comité de valoración tendrá en cuenta el valor cultural e interés del proyecto; la producción de aquellos que sean de autoría canaria (del texto original o de la adaptación teatral de textos para la puesta en escena); la calidad y coherencia de la puesta en escena, de los aspectos artísticos y técnicos de la producción y de la propuesta de dirección con relación a la dramatúrgica, entre otros factores.
La presentación electrónica será el único medio válido para formalizar las solicitudes y la documentación necesaria requerida. Será en la Sede Electrónica y Punto General de Acceso de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el enlace web https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/.