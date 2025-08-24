Susto en El Hierro con un doble conato de incendio, ya controlado

El conato principal de los dos incendios que se produjeron ayer sábado en El Pinar fue estabilizado, según informaba el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, quien llamó la atención sobre el hecho de que el fuego se originó en el mismo punto que en el incendio de 2006.
El presidente de la corporación insular comparecía ante los medios de comunicación para dar cuenta de la evolución de los trabajos de lucha contra el fuego que, en su foco principal, ha afectado a un total de 9,5 hectáreas. Alpidio Armas señaló en su comparecencia que a partir de las 14.15 horas de ayer, sábado, se declaró un conato en la zona de montaña Masilva del municipio de El Pinar, que a su vez originó otro fuego secundario por paveseo cerca del Mirador de las Playas.
El segundo foco del incendio quedaba extinguido sobre las 19.00 y el principal se logró estabilizar a las 19.15 horas, por lo que a última hora el presidente insular aseguraba que había muchas posibilidades de que en las siguientes horas se diese por controlado y se procediese a su extinción lo antes posible, prosiguió Alpidio Armas.
El presidente insular destacó ayer la rápida intervención del área de Medio Ambiente y de los medios aéreos, con nueve unidades correspondientes, cinco helicópteros del Gobierno de Canarias, tres de la BRIF con base en La Palma y un avión Air Tractor procedente de La Gomera. Ha sido “absolutamente determinante” la rapidez de actuación de los medios aéreos y “fundamental” para que en pocas horas se haya dado al conato por estabilizado, señaló Armas.
En las labores han trabajado unas 50 personas de 10 brigadas y cinco autobombas, y el presidente del Cabildo de El Hierro ha agradecido las llamadas para ofrecer su disposición a colaborar por parte del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, miembros del Gobierno central y del resto de corporaciones públicas canarias.
Asimismo el presidente herreño llamó la atención sobre el hecho de que el conato se originó exactamente en el mismo punto que en el gran incendio de 2006, algo que, ha dicho, no sabe si debe ser objeto de estudio o no. “Ciertamente sorprende que se haya originado exactamente en el mismo sito que en 2006 y no parece que sea lógico pensar que esto es fruto de una casualidad”, remarcó Alpidio Armas.
El presidente herreño se congratuló de que se haya actuado rápidamente, con eficacia y que en unas horas se diese el conato por estabilizado aunque, puntualizó, hasta que no se dé por extinguido, previsiblemente hoy, continuarán los medios en el lugar para garantizar que no haya rescoldos. Subrayó además Alpidio Armas que las circunstancias de este sábado han sido diferentes a la del fuego de 2006, cuando el incendio se expandió con temperaturas de más de 30 grados centígrados, un 30 por ciento de humedad y viento de más de treinta kilómetros por hora. En esas condiciones resultaba muy difícil apagar un incendio en la frondosidad que tiene el monte de El Pinar, rememoró Armas.
Ayer hubo suerte porque no hubo viento, con lo cual las tareas resultaron mucho más fácil, indicó el presidente del Cabildo de El Hierro, quien no obstante pidió ser “cautos” y poner todos los medios para que hoy se dé por extinguido completamente el incendio.
Por otra parte, el presidente del Cabildo herreño indicó durante la rueda de prensa que a unos ocho kilómetros de distancia, en la zona de la Chamuscada de San Andrés, ardió un vehículo y causó heridas a una persona.