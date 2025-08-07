ciencia

El IGN detecta un nuevo enjambre sísmico en el Teide con 700 pequeños terremotos

Se trata del sexto que se localiza en la zona desde 2016
El IGN detecta un nuevo enjambre sísmico en el Teide con 700 pequeños terremotos
El IGN detecta un nuevo enjambre sísmico en el Teide con 700 pequeños terremotos. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un enjambre de actividad microsísmica anómala en la zona de las Cañadas del Teide, al suroeste de Pico Viejo, en Tenerife, con más de 700 pequeños terremotos concentrados en la zona.

Los eventos sísmicos, que comenzaron sobre las 2.00 horas de esta madrugada, se localizan a unos 10 km de profundidad y presentan magnitudes muy bajas, inferiores a 1, por lo que no han sido sentidos por la población.

  1. ¿Qué es un estratovolcán? Así es la condición que hace único, y "explosivo", al TeideLa sombra del Teide ya sólo inspirará poesía o pinturas, sin perjuicios para la meteorología
  2. Graba, en solo 10 minutos, hasta cinco infracciones en el TeideGraba, en solo 10 minutos, hasta cinco infracciones en el Teide

Se trata del sexto enjambre sísmico registrado en Tenerife desde 2016 (octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, y noviembre de 2024), localizados en esta zona.

Debido a la baja energía de muchos de estos terremotos, los eventos de menor magnitud han sido detectados únicamente por el sistema automático de vigilancia sísmica.

Sin embargo, no cuentan con la calidad suficiente para ser incorporados al catálogo oficial del Instituto Geográfico Nacional, informa este organismo. 

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas