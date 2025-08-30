El Isla Baja Salsa Fest hace sonar este fin de semana los ritmos latinos en Los Silos

Los Silos celebra este fin de semana la primera edición del Isla Baja Salsa Fest, una iniciativa del colectivo Amigos Salseros de la Isla Baja que convierte al municipio en visita obligada para los amantes de los ritmos latinos. Se prevé que a la cita acudan 2.000 personas.
La orquesta Tromboranga, formada por músicos latinoamericanos afincados en Barcelona, la Magangué (Colombia), Rico Walker (Puerto Rico) y la Sabrosa (Buenavista del Norte) serán protagonistas, entre otros, del festival, que presentaron ayer la alcaldesa, Carmen Luz Baso; Joaquín Arteaga, director de la Tromboranga; Esteban Jaka, vocalista de la Magangué; el también cantante Rico Walker y el director artístico y ejecutivo de la Sabrosa, José Martín.
El festival también contempla talleres, exposiciones y otras actuaciones musicales, acordes con la difusión de la música latina que responde a la razón de ser de la asociación cultural Amigos Salseros de la Isla Baja. Este viernes estaba previsto que Joaquín Arteaga y la orquesta Magangué impartiesen un taller musical en la Sala Pérez Enríquez del antiguo Convento de San Sebastián.
La actividad comenzará hoy a las 11.00 horas en torno a la carpa de la salsa, instalada en la plaza de La Luz, que contará con karaoke y percusión latina, de la mano de Dj Bembé. Ese también será el escenario, pero desde las 13.00 horas, de la actuación de la Mil Leches Salsa Band.
LOS CONCIERTOS
Ya entrada la tarde, a partir de las 17.00 horas, comenzarán a sonar en la trasera del antiguo Convento de San Sebastián los acordes de la agenda principal del Isla Baja Salsa Fest. Tras la apertura de puertas, el público podrá disfrutar de la música del dj Juana la Cubana y, en torno a las 18.00 horas, será el turno de la orquesta Magangué.
Juana la Cubana brindará una nueva sesión desde las 19.30 horas, que servirá de antesala a la cita con la orquesta Sabrosa, cuya actuación se iniciará a las 20.00 horas. A su término, comenzará la sesión de Dj Brito. Desde las 21.30 horas, el puertorriqueño Rico Walker estará en el escenario de Los Silos junto a la Sabrosa.
La formación cabeza de cartel de esta primera edición del festival de Los Silos, la orquesta Tromboranga, comenzará a sonar a las 23.30 horas. Tras ella, el público podrá seguir disfrutando con la música de Dj Brito. Mañana domingo, el Isla Baja Salsa Fest se despide con la actuación de la orquesta Magangué. Será desde las 12.00 horas en la plaza de La Luz.