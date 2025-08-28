El ‘Lavaderos Live Music’ celebra su clausura con Eugenia Cabrera

La novena edición del ciclo de conciertos gratuitos Lavaderos Live Music llega hoy jueves a su fin con una actuación especial que correrá a cargo de la cantautora, actriz y coreógrafa grancanaria Eugenia Cabrera, en un formato íntimo y haciendo dúo con el guitarrista Pachi Cabrera. La cantante, conocida por su papel en el grupo madrileño CantaJuego, ofrecerá en el recital material propio y algunas versiones de canciones de honda significación para ella.
La última cita de la iniciativa que organiza la Concejalía de Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento de Santa Cruz, con la edil Purificación Dávila al frente, y la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura, cuyo responsable es Santiago Díaz Mejías, se desarrollará, a partir de las 20.30 horas, en el patio de la Sala de Arte Los Lavaderos, en la trasera del capitalino Hotel Mencey, con el respaldo de Dorada Especial y Aguaria.
NUEVE CITAS
Lavaderos Live Music, una propuesta que produce el músico y periodista Rubén Díaz a través del sello Makaron, se ha articulado en torno a nueve conciertos programados a partir de que Guayaquí 3 lo inaugurara el julio. Desde entonces han pasado por el ciclo Anna & Three, 50 y Ni Tan Mal, Pa Q+, Layam (David Minguillón), Yexza Lara & Pablo Selnik, Carmela Visone & Pablo Díaz y Escaldón de Golfos.
Eugenia Cabrera es una cantautora canaria nacida en una familia apasionada por la música. Su voz suave va calando poco a poco y conquistando el sosiego de quien la escucha, a través de canciones sencillas, letras reflexivas y llenas de un profundo sentir.
Mientras compagina su proyecto en solitario con CantaJuego, al que pertenece desde hace 15 años, Eugenia Cabrera prepara su próximo EP, que reúne seis de sus composiciones, producido por Hirahi Afonso y Carlos Sosa.
En el intermedio del concierto que despide por este año el Lavaderos Live Music intervendrán Nieves Afonso y Juani Pérez, voces solistas del grupo Toscal Romántico. Ambas darán forma a un breve y emotivo acto de salutación a dos fieles espectadoras: Emma, la niña toscalera que baila año tras año en el Lavaderos Live Music, y Sonia, vecina del barrio capitalino que acoge el festival, que no se ha perdido un concierto desde que esta experiencia se pusiera en marcha en 2016.