El Ministerio de Agricultura homenajea a los cocineros rurales

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha otorgado el premio extraordinario Alimentos de España en la edición de 2025 al colectivo de cocineros rurales, en reconocimiento a la destacada labor profesional, social y cultural que desarrollan. La orden ministerial de concesión de los galardones fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El jurado ha valorado que los cocineros rurales representan un modelo ejemplar de colaboración entre cocina y territorio, ya que trabajan estrechamente con productores locales y ponen en valor los alimentos de proximidad. Su actividad impulsa la sostenibilidad del sistema alimentario, preserva el patrimonio gastronómico y fortalece el tejido económico rural. Además, la labor de este colectivo contribuye al arraigo poblacional y a la generación de empleo en zonas que se hallan despobladas.
El jurado ha querido personificar el premio en la figura de Luis Alberto Lera, chef y propietario del restaurante Lera, en Castroverde de Campos (Palencia). Lera fue reconocido por sus compañeros como alcalde de los cocineros rurales en abril de 2024, en el congreso internacional sobre cocina rural Terrae, celebrado en la isla de Gran Canaria.
Este chef encarna el compromiso que todos sus compañeras y compañeros que desarrollan sus negocios en los entornos rurales mantienen con el territorio, la innovación desde la tradición y la proyección de una imagen moderna y de calidad del medio rural español. En 2022, Luis Alberto Lera recibió el premio Alimentos de España a la Defensa del Producto por la puesta en valor del producto español en su propuesta gastronómica.
Los Premios Alimentos de España son un reconocimiento a la excelencia, innovación y compromiso de empresas, profesionales y colectivos que contribuyen al desarrollo y prestigio del sector alimentario español. Creados en el año 1987, estos premios reconocen a empresas y productos que destacan por su calidad, innovación y contribución a la gastronomía española. Esta distinción se engloba en la campaña El país más rico del mundo para reforzar la marca España como potencia alimentaria y gastronómica de calidad.
Entre los galardonados de esta edición destacan iniciativas que promueven la sostenibilidad, la digitalización y el desarrollo rural.