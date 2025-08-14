cultura

El MUNA conmemora el próximo lunes el Día de la Arqueología con una visita

La conservadora María Candelaria Rosario Adrián conducirá un recorrido que permitirá recorrer las salas del museo, conocer las colecciones y el trabajo de conservación y exposición
Imagen de una campaña arqueológica en Lobos, en la que ha participado el Cabildo de Tenerife. / DA
El Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) ofrece el lunes, 18 de agosto (10.00 horas), una visita interpretativa por sus salas, a cargo de la conservadora María Candelaria Rosario Adrián. La iniciativa, en colaboración con la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, se celebra con motivo del Día Internacional de la Arqueología. Durante la visita, los asistentes podrán recorrer las salas del Museo Arqueológico y conocer las colecciones, así como el trabajo que hay detrás de su conservación y exposición.

El consejero de Cultura, José Carlos Acha, destaca la importancia de ahondar en la arqueología “como una herramienta que nos conecta con nuestra historia y nuestras raíces”. “Queremos que la ciudadanía descubra y valore el legado arqueológico de nuestra isla a través de una actividad amena y atractiva que contribuye a una cultura participativa y accesible, en la que los museos se conviertan en espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje para toda la ciudadanía”, resalta.

