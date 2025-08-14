El MUNA conmemora el próximo lunes el Día de la Arqueología con una visita

El Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) ofrece el lunes, 18 de agosto (10.00 horas), una visita interpretativa por sus salas, a cargo de la conservadora María Candelaria Rosario Adrián. La iniciativa, en colaboración con la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, se celebra con motivo del Día Internacional de la Arqueología. Durante la visita, los asistentes podrán recorrer las salas del Museo Arqueológico y conocer las colecciones, así como el trabajo que hay detrás de su conservación y exposición.
El consejero de Cultura, José Carlos Acha, destaca la importancia de ahondar en la arqueología “como una herramienta que nos conecta con nuestra historia y nuestras raíces”. “Queremos que la ciudadanía descubra y valore el legado arqueológico de nuestra isla a través de una actividad amena y atractiva que contribuye a una cultura participativa y accesible, en la que los museos se conviertan en espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje para toda la ciudadanía”, resalta.