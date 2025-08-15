El PSOE califica de “absoluto fracaso” la gestión del pacto “antinatura” en Puerto de la Cruz

Después de un año del nuevo gobierno en Puerto de la Cruz, tras la moción de censura de PP-ACP-CC, el PSOE calificó ayer de “absoluto fracaso” la gestión del pacto “antinatura”. “De nuevo la frustración se ha instalado en Puerto de la Cruz porque ninguno de los anuncios del gobierno del marketing está ni siquiera cerca de concretarse”, subrayó ayer el portavoz socialista, Marco González. Y aludió a ejemplos como la antigua estación de guaguas, “aún no hay siquiera proyecto de demolición”, hasta la plaza de La Vera, “con un retraso ya considerable”.
González insistió en que el ahora alcalde, Leopoldo Afonso, “vuelve a caer en el mismo relato demagogo y populista, fiel al de sus antecesores de la derecha portuense que solo sirven para frustrar con falsas esperanzas a la población”. Y destacó que los socialistas muestran una hoja de servicio en este año con más de 20 propuestas “con un compromiso innegociable de trabajo y dedicación para con la ciudadanía”.