El ‘rock’ llega al ‘Lavaderos Live Music’ de Santa Cruz con Escaldón de Golfos

El grupo Escaldón de Golfos conforma la oferta de hoy jueves para la penúltima cita de la novena edición del ciclo de conciertos gratuitos Lavaderos Live Music, que organiza la Concejalía de Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento de Santa Cruz, que dirige la edil Purificación Dávila, con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura, cuyo responsable es el concejal Santiago Díaz.
La velada de rock, que se desarrollará a partir de las 20.30 horas en el patio de la Sala de Arte Los Lavaderos, en la trasera del capitalino Hotel Mencey, cuenta igualmente con el respaldo de las marcas Dorada Especial y Aguaria.
LOS ORÍGENES
Escaldón de Golfos es una banda canaria de rock formada hace ya 12 años. Su trayectoria en todo este tiempo ha configurado, merced a un estilo propio y sobrada energía, una estela cargada de grandes éxitos del rock español y anglosajón, con versiones dotadas de una fuerza ya reconocida en los circuitos locales de este género musical.
Su intenso recorrido arranca con músicos destacados y muy golfos del panorama musical tanto canario como venezolano, además de contar, con el paso de los años y hasta ahora, con la colaboración de numerosos artistas que siguen siendo parte de la familia escaldona.
LOS INTEGRANTES
La formación actual de Escaldón de Golfos está compuesta por Marcial Herrera, como cantante; los guitarristas Pablo Poch y Alfonso Calvente; Levis Vivaz, en el bajo, y Chey Quintero en la batería. El público del Lavaderos Live Music podrá disfrutar en esta ocasión de un repertorio que abarca desde AC/DC, Steppenwolf y La Secta AllStar a Andrés Calamaro, Ariel Rot y Mojinos Escozíos, pasando incluso por los cantautores Luis Eduardo Aute y Pablo Milanés.
RECTA FINAL
El ciclo Lavaderos Live Music, una iniciativa que produce el músico y periodista Rubén Díaz a través del sello Makaron, se clausura la próxima semana, el 28 de agosto, con la actuación de la cantautora grancanaria, afincada en Madrid, Eugenia Cabrera. Ella completará la agenda de nueve conciertos programados, a partir de que Guayaquí 3 inaugurara esta iniciativa el pasado mes de julio. Desde entonces han pasado por los jueves culturales capitalinos Anna & Three, 50 y Ni Tan Mal, Pa Q+, Layam (David Minguillón), Yexza Lara & Pablo Selnik, Carmela Visone & Pablo Díaz y, esta noche, Escaldón de Golfos.