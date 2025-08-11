El ‘Talent Camp La Palma’ buscará en Tijaraje nuevas ideas para el emprendimiento local

Una nueva edición de Talent Camp La Palma se celebrará esta semana, entre los días 14 y 16, en Tijarafe. Se trata de un evento que busca atraer la creatividad y la innovación al ámbito del emprendimiento local, impulsado por El Cabildo de La Palma y la empresa pública Sodepal.
Durante tres intensas jornadas, las personas que participen en la iniciativa se agruparán en equipos multidisciplinares para enfrentarse a retos reales propuestos por empresas locales, trabajando desde la colaboración y la resolución creativa de problemas. Todo ello con el objetivo de convertir ideas en propuestas concretas, innovadoras y viables, en un entorno dinámico que simula la presión y la emoción del mundo profesional real.
“Esta nueva edición de Talent Camp combina un formato de concurso con una estética de experiencia audiovisual en vivo, premiando al primer y segundo equipo de la edición y contribuyendo a respaldar y potenciar sus proyectos”, explicó la consejera a consejera de Promoción Económica del Cabildo y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo.
Fijar población en zonas rurales
“Uno de los principales objetivos que nos marcamos es atraer y potenciar el talento, además de lograr otras metas, como fijar población en nuestra isla y generar un territorio con oportunidades viables para la actividad económica y la generación de puestos de trabajo.
Para todo esto, entendemos que es clave poner a disposición de las personas espacios como este que promuevan el aprendizaje y el intercambio de conocimiento y experiencias”, defendió.
Perestelo incidió, además, en la apuesta “firme y comprometida con el desarrollo y dinamización de las zonas más rurales de La Palma”, algo que se pone de manifiesto a través de diversas acciones pero también apostando por un municipio como Tijarafe para convertirlo en el epicentro del talento y la creatividad, explicó.
La alcaldesa de Tijarafe, Yaiza Cáceres, agradeció la apuesta del Cabildo de La Palma por establecer en el municipio esta nueva edición del evento y seguir posicionándolo en el mapa insular y regional y permitir dar a conocer todo el potencial del mismo a nivel turístico pero también como lugar idóneo para el desarrollo de proyectos. El equipo que consiga el primer puesto de la nueva edición del Talent Camp La Palma obtendrá un premio en metálico, además de una proyección profesional sin precedentes de la mano de la organización del evento. El segundo equipo recibirá mentorías especializadas con expertos del sector y disfrutará de una proyección profesional única que le abrirá puertas al siguiente nivel de su carrera.