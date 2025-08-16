cd tenerife

El Tenerife vence 0-5 al Marino en el tercer test de la pretemporada

La escuadra de Álvaro Cervera se impone en su tradicional partido ante el CD Marino con tanto inicial de Fran Sabina, bonitos detalles de Dani Fernández y doblete de De Miguel
Triunfo del Tenerife ante el Marino con goles, ritmo y minutos para casi todos
Fran Sabina convierte el primer tanto tinerfeñista en el partido de ayer. / Sergio Méndez
El Tenerife sigue con su proceso de adaptación, integración y rodaje antes de un inicio liguero para el que se cuentan los días. El cuadro tinerfeñista se impuso con claridad a un valiente Marino (0-5) en un partido que es referente obligatorio de la pretemporada blanquiazul y que sirvió para obtener algunas conclusiones más en materia de fútbol y también de confección del plantel.

Ante un equipo de inferior categoría pero aguerrido y batallador fue Fran Sabina el que volvió a abrir el marcador con su tercer tanto en tres partidos de preparación. El atacante tinerfeño batió por bajo a David en un mano a mano que le habilitó Zoilo con un bonito pase interior. Un minuto más tarde Sabina estrellaría un balón en el larguero.

  1. Manu Guill confirma el fichaje en propiedad del delantero Noel López

Pasados esos apuros iniciales el Marino presionó a los blanquiazules incomodando su salida de balón y desplegando un enorme esfuerzo físico para impedir más llegadas claras de los de Cervera que controlaban el partido sin profundidad en sus acciones.

Nacho Gil, que se retiraría con una molestia física antes del descanso tuvo una buena opción que le desbarató el meta local antes de ser sustituido por un Dani Fernández que sería protagonista en la segunda mitad.

El de San Jerónimo encontró el balón tras el descanso y entre él y Sabina empezaron a volver loca a la defensa local. Sabina tuvo dos opciones más de gol antes de irse sustituido y Fernández colocó dos buenos balones, el primero para el 0-2 obra de De Miguel y el segundo para el pase de César que centró para el remate a placer del propio De Miguel (0-3).

El Marino perdió su orden con el cansancio y los cambios y el Tenerife lo aprovechó para seguir haciendo goles. El cuarto lo convirtió Juanjo Sánchez en una bonita jugada personal que tuvo potencia, calidad y definición en el mano a mano con el meta local (0-4).

El marcador lo cerraría a poco del final Maikel Mesa convirtiendo una pena máxima por un derribo a Marc Mateu dentro del área marinista (0-5). Álvaro Cervera pudo sacar conclusiones positivas de un equipo al que se le van viendo cada vez más virtudes y menos defectos conforme se acerca lo importante.

